ПриватБанк нарахує по 2 500 грн: що треба встигнути до 25 травня

Клієнти української державної фінустанови "ПриватБанк" можуть отримати 2 500 грн за SWIFT-перекази, здійснені до 25 травня 2026 року. Претендувати на компенсації за такі фінансові операції матимуть можливість власники лише окремих видів карт.

Про те, як отримати від банку грошові бонуси, розповідають Новини.LIVE.

На які картки ПриватБанк нарахує по 2 500 грн

За інформацією фінустанови, клієнти зможуть претендувати на гарантований кешбек за операції з отримання або надсилання SWIFT-переказів з карткою міжнародної платіжної системи Mastercard від ПриватБанку.

"Отримуйте або надсилайте SWIFT-перекази з карткою Mastercard від ПриватБанку та отримуйте подвійну винагороду!", — повідомляють у банку.

Як зазначається, за перший SWIFT-переказ клієнту обіцяють нарахувати гарантований кешбек у розмірі 250 грн. Водночас, кожен такий переказ на суму від 250 доларів або еквівалент в іншій валюті автоматично буде долучений до участі у розіграші 2 500 грн. Таким чином, учасники зможуть отримати два заохочення.

Згідно з правилами банку, взяти участь в акції зможуть виключно повнолітні клієнти, у яких вже є податковий код та мають активну картку Mastercard від Привату:

карта для виплат;

карта "Універсальна";

карта "Універсальна Gold";

преміальні карти.

Правила здійснення SWIFT-переказу у "Приват24"

Зокрема, клієнтам для того, щоб одержати SWIFT-переказ, потрібно виконати кілька кроків:

сформувати реквізити свого рахунку у "Приват24";

для цього треба зайти в меню "Сервіси";

перейти в розділ "Перекази";

натиснути на опцію SWIFT;

обрати Реквізити" (навіть для зарахування на гривневу карту).

Також у банку створили відеоінструкцію щодо SWIFT-переказу.

За інформацією банку, SWIFT-перекази на гривневу картку можна надіслати в доларах США, євро чи іншій валюті. Переказ буде автоматично конвертовано в гривню та зараховано на картку за курсом на день зарахування.

