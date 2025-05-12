Пенсії в Україні — хто і як може змінити спосіб виплати коштів

Чоловік похилого віку з банківською карткою. Фото: Freepik

Українські пенсіонери можуть змінювати спосіб виплати пенсії (пошта/відділення банку) будь-якої миті, навіть самостійно за допомогою онлайн-сервісів. У 2025 році таким правом можуть скористатися повноцінно також переселенці та біженці.

Про це повідомляє видання Новини.LIVE із посиланням на матеріали Пенсійного фонду.

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Як самостійно змінити спосіб отримання пенсії

Під час повномасштабної війни тим пенсіонерам, які отримують виплати через поштові відділення і не можуть особисто забирати свої пенсії, доступна можливість зміни способу надання пенсій.

Для того, щоб дистанційно перевести пенсію з пошти на картку, необхідно зробити кілька кроків. Для цього можна скористатись спеціальним порталом Пенсійного фонду.

Для зміни способу виплати пенсії на більш зручний потрібно:

зайти в особистий кабінет на порталі е-послуг Пенсійного фонду або зареєструватися шляхом застосування кваліфікованого електронного підпису (КЕП), "Дія.Підпис" або BankID;

обрати у розділі "Пенсіонерам" пункт "Внесення змін до електронної пенсійної справи";

натиснути пункт "Заява на зміну способу виплати пенсії";

внести інформацію в усі обов'язкові поля;

додати сканкопії паспорта, ідентифікаційного коду.

підписати заяву за допомогою е-підпису;

надіслати до Пенсійного фонду.

Змінити спосіб виплати пенсії можна, звернувшись до відділення ПФУ.

Зміни у способі виплати пенсій для переселенців у 2025 році

Також всі клієнти державного "Ощадбанку" можуть перейти на обслуговування до іншої фінустанови, закривши пенсійний рахунок. Так, у 2025 році жителі окупованих територій також отримали право зміни способу виплати пенсій.

Згідно з постановою уряду №299, умову для переселенців та біженців щодо отримання пенсій виключно через Ощадбанк скасували. Норми постанови щодо права перейти на обслуговування в інший банк поширюються на осіб:

які виїхали за кордон;

мешкають на окупованих територіях;

виїхали у підконтрольні Україні райони.

Раніше ми повідомляли, що пенсіонери мають протягом 10 днів повідомити ПФУ про зміни в особистих даних, що дають право на надбавки. Інакше фонд стягне кошти примусово.

Також ми писали, що Пенсійний фонд призупиняє виплату пенсій після встановлення факту, що особа зникла безвісти. Виплату можуть відновити, якщо "зниклий" громадянин особисто звернеться до ПФУ.