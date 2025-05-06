Пенсії в Україні — що відбувається з виплатами людей, які зникли безвісти

Жінка за комп'ютером. Фото: Freepik

Пенсійний фонд України (ПФУ) пояснив, що відбувається з нарахуванням пенсії людині, яка зникла безвісти. Також уточнили, з якого моменту особі встановлюють відповідний статус.

Про це йдеться у матеріалах ПФУ.

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Ситуація зі зниклими безвісти в Україні

Під час війни в Україні деяких громадян почали вважати зниклими безвісти. Як правило, таких осіб оголошують у розшук. Вже два роки в країні діє Єдиний реєстр зниклих безвісти, куди вносять всі випадки зникнення громадян. Станом на кінець квітня 2025 року в Україні налічувалося зниклими безвісти понад 60 тисяч людей.

Там міститься інформація:

про зниклих військових;

цивільних громадян;

осіб без громадянства;

іноземців, які легально перебували в Україні.

неідентифікованих тіл.

Прізвища громадян, яким надали статусу зниклих безвісти, перебувають в офіційному реєстрі доти, доки не надійде будь-яка інформація щодо особи, зокрема, доки не будуть звільнені з полону чи не з’явиться юридично підтверджені дані щодо ідентифікації тіла.

Відповідно до закону "Про правовий статус осіб, зниклих безвісти за особливих обставин", особою, яка зникла безвісти, вважається та, щодо якої упродовж певного часу не було інформації про місцеперебування.

Що відбувається із пенсіями зниклих безвісти

Як зазначили у ПФУ, згідно з правилами, громадянину надають статусу особи, що зникла безвісти за особливих обставин, з часу появи про неї даних, з відповідною заявою про факт зникнення, у Єдиному реєстрі осіб, зниклих безвісти.

Органи Пенсійного фонду призупиняють виплату пенсій після встановлення статусу особи, що зникла безвісти. Виплату можуть поновити виключно після особистого звернення таких громадян до ПФУ.

"Після встановлення пенсіонеру статусу особи, зниклої безвісти за особливих обставин, виплата пенсії призупиняється. Виплата пенсії поновлюється після особистого звернення такої особи до органів Пенсійного фонду України", — повідомили у фонді.

Згідно зі ст. 47 закону "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", пенсію виплачують громадянам за місцем фактичного проживання в межах країни.

Раніше ми писали, хто з громадян має право на пенсію з інвалідності без вимоги наявності певної кількості стажу. Такі особливі правила діють для деяких військовослужбовців.

Також у Пенсійному фонді розповіли про правила обчислення заробітної плати у разі виходу на пенсію за віком. Відомо, який період доходу громадян беруть до уваги.