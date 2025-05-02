Пенсії в Україні — кому призначать одразу дві виплати у травні

Громадяни на вулицях столиці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У травні 2025 року деякі громадяни зможуть звернутися до Пенсійного фонду України (ПФУ) за оформленням двох виплат одразу. Українське законодавство передбачає надання додаткової підтримки для вразливих категорій громадян.

Про це повідомили у пресслужбі Департаменту соцзахисту населення однієї з міськрад.

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Хто має право на дві пенсійні виплати у травні

Як зазначається, законне право на виплату двох пенсій мають громадяни, яким була встановлена група інвалідності. За таких обставин держава гарантує:

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пенсію за віком;

виплату з інвалідності.

Зокрема, оформити дві пенсії у травні зможуть також особи з інвалідністю, якщо втратили годувальника.

Для того, щоб скористатися правом на додаткову пенсію з інвалідності, потрібно дотримуватися вимог до страхового стажу. Розмір пенсій для осіб з інвалідністю різниться, оскільки прив'язаний до групи інвалідності та віку людини. А саме:

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перша та друга група — страховий стаж має становити до десяти років;

третя група — стаж може коливатися від одного до 14 років.

Для точного визначення розміру страхового стажу потрібно звернутися до ПФУ чи відділення соцзахисту населення.

Розмір виплат з інвалідності у 2025 році

Цього року розмір виплат для громадян з інвалідності не переглядали, залишивши затверджені показники на рівні попереднього року. Зокрема, особам з інвалідністю з дитинства передбачені такі суми:

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для осіб з першою групою — 100% від прожиткового мінімуму для тих, хто втратив працездатність (2,36 тис. грн);

для осіб з другою групою — 80% від прожиткового мінімуму;

для осіб з третьою групою — 60% від прожиткового мінімуму;

для неповнолітніх дітей з інвалідністю — 70% від розміру прожиткового мінімуму для тих, хто втратив працездатність.

Раніше ми писали, що всі українські пенсіонери мають обов'язок попереджати Пенсійний фонд про зміни в особистих даних. Від цього може залежати право на доплати та надбавки.

Також ми повідомляли, що у травні підвищаться виплати громадян, яким протягом місяця виповниться 70, 75 і 80 років. Головна умова — розмір пенсії не може перевищувати 10,34 тис. грн.

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