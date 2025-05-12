Пенсии в Украине — кто и как может изменить способ выплаты средств

Пожилой мужчина с банковской картой. Фото: Freepik

Украинские пенсионеры могут менять способ выплаты пенсии (почта/отделение банка) в любой момент, даже самостоятельно с помощью онлайн-сервисов. В 2025 году таким правом могут воспользоваться полноценно также переселенцы и беженцы.

Об этом сообщает издание Новини.LIVE со ссылкой на материалы Пенсионного фонда.

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Как самостоятельно изменить способ получения пенсии

Во время полномасштабной войны тем пенсионерам, которые получают выплаты через почтовые отделения и не могут лично забирать свои пенсии, доступна возможность изменения способа предоставления пенсий.

Для того, чтобы дистанционно перевести пенсию с почты на карту, необходимо сделать несколько шагов. Для этого можно воспользоваться специальным порталом Пенсионного фонда.

Для изменения способа выплаты пенсии на более удобный нужно:

зайти в личный кабинет на портале е-услуг Пенсионного фонда или зарегистрироваться путем применения квалифицированной электронной подписи (КЭП), "Дія.Підпис" или BankID;

выбрать в разделе "Пенсионерам" пункт "Внесение изменений в электронное пенсионное дело";

нажать пункт "Заявление на изменение способа выплаты пенсии";

внести информацию во все обязательные поля;

добавить скан-копии паспорта, идентификационного кода;

подписать заявление с помощью е-подписи;

отправить в Пенсионный фонд.

Изменить способ выплаты пенсии можно, обратившись в отделение ПФУ.

Изменения в способе выплаты пенсий для переселенцев в 2025 году

Также все клиенты государственного "Ощадбанка" могут перейти на обслуживание в другое финучреждение, закрыв пенсионный счет. Так, в 2025 году жители оккупированных территорий также получили право изменения способа выплаты пенсий.

Согласно постановлению правительства №299, условие для переселенцев и беженцев о получении пенсий исключительно через Ощадбанк отменили. Нормы постановления о праве перейти на обслуживание в другой банк распространяются на лиц:

которые выехали за границу;

проживающие на оккупированных территориях;

выехали в подконтрольные Украине районы.

Ранее мы сообщали, что пенсионеры должны в течение 10 дней сообщить ПФУ об изменениях в личных данных, дающих право на надбавки. Иначе фонд взыщет средства принудительно.

Также мы писали, что Пенсионный фонд приостанавливает выплату пенсий после установления факта, что лицо пропало без вести. Выплату могут восстановить, если "пропавший" гражданин лично обратится в ПФУ.