Пенсії в Україні — кому і за що загрожує скорочення виплат

Жінка похилого віку за комп'ютером. Фото: Freepik

Пенсійний фонд України (ПФУ) встановив обов'язок для громадян похилого віку повідомляти про зміну статусу "працюючий" чи "непрацюючий". Відомо, як правильно це зробити, щоб не втратити частину доплат та уникнути судової тяганини.

Це передбачено законом "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

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Обов'язок сповіщення ПФУ про зміну статусу пенсіонера

Згідно із нормами закону, всі українські пенсіонери зобов'язані попереджати Пенсійний фонд про будь-які зміни в особистих даних, від яких може залежати право на різноманітні надбавки до пенсійних виплат.

Відповідна вимога поширюється на факт виходу на роботу/звільнення, відкриття бізнесу пенсіонером. Відсутність даних або невчасне повідомлення про працевлаштування чи реєстрацію підприємницької діяльності призведе до нарахування незаконних виплат.

Згідно з ч. 2 ст. 16 відповідного закону, громадянин має впродовж 10 днів після низки змін повідомити про це фахівців фонду. Якщо цього не зробити добровільно, ПФУ може стягнути кошти заднім числом примусово, зокрема через суд.

Як правильно повідомити ПФУ про зміни

Для того, щоб повідомити про дату працевлаштування, звільнення чи припинення ведення бізнесу, пенсіонери мають особисто звернутися до органів Пенсійного фонду.

Там необхідно подати заяву та документи, що засвідчують відповідну інформацію. Це може бути:

наказ або розпорядження про прийняття на роботу

наказ про звільнення з роботи;

трудова книжка із записом про працевлаштування/звільнення;

цивільно-правовий договір.

Громадяни можуть подати заяву дистанційно. Це можна зробити:

через портал е-послуг Пенсійного фонду;

через засоби Єдиного державного порталу е-послуг "Дія".

Раніше ми повідомляли, що громадяни можуть переоформити пенсію у разі смерті одного із подружжя. Цьогоріч для декого виплата у разі втрати годувальника становитиме мінімум 4,7 тис. грн.

Також ми розповідали, чому у пенсіонера можуть утримати частину виплат. У ПФУ пояснили: якщо заяву подано протягом трьох місяців з дати досягнення пенсійного віку, то виплати розпочнуться з наступного дня після дня народження громадянина.