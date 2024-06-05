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Сплата податків за кордоном — які діють правила для українців

5 червня 2024 10:36
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
Податки за кордоном — які правила для українців у 2024 році
Підрахунки на калькуляторі. Фото: Unsplush
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

У Податковій службі розповіли про особливості зарахування податків, які сплачені за кордоном. Зарахування відбувається за умови підтвердження контролюючого органу іншої держави.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби ДПС.

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Як сплачують податки за кордоном

За правилами Податкового кодексу, кошти податку на прибуток, отримані з іноземних джерел, які сплачують суб’єкти господарювання за кордоном, зараховують під час сплати податку в Україні. При цьому розмір сум податку з іноземних джерел упродовж податкового (звітного) періоду не може бути більшим за суму податку, що підлягає сплаті в Україні.

Зокрема, не підлягають під зарахування у зменшення податкових зобов’язань наступні податки, що сплачені за кордоном:

  • податки на капітал чи майно, його приріст;
  •  поштовий податок;
  •  податок на продаж;
  •  решта непрямих податків незалежно від того, відносяться до категорії прибуткових податків чи оподатковуються іншими податками відповідно до законодавства іноземних країн.

Зарахування внесених сум податку за кордоном відбувається за умови подання письмового підтвердження органу контролю іншої країни про факт сплати відповідного податку та за наявності міжнародного договору про уникнення подвійного оподаткування доходів.

Що ще варто знати

Нагадаємо, влада має намір збільшити ставки акцизного податку на пальне та тютюн з метою наближення чинних норм до вимог законодавства Європейського Союзу (ЄС). Відомо, як це вплине на гаманець простого споживача.

Також ми писали, що в Україні влада готує податкові зміни для фізосіб-підприємців (ФОП). Підвищення податків планують запровадити з 2025 року.

податки
Податкова служба
українці

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