Акцизи на пальне та тютюн спровокують тотальний ріст цін — що відомо

Заправка авто. Фото: Unsplush

Українська влада має намір збільшити ставки акцизного податку на пальне та тютюн з метою наближення чинних норм до вимог законодавства Європейського Союзу (ЄС). Відомо, як це вплине на гаманець простого споживача.

Про це інформує видання Finance.ua.

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Нові ставки акцизного податку на пальне

Днями Комітет з питань фінансів Верховної Ради рекомендував народним депутатам ухвалити зміни в Податковому кодексі щодо підвищення ставок акцизного податку на пальне та тютюн, запропоновані урядом.

Ініціативу прокоментував заступник голови Фінансового комітету Ярослав Железняк. Він зауважив, що акцизи на пальне мають намір збільшити у кілька хвиль, перша з яких припаде на початок липня, а остання — на січень 2028 року.

Нові ставки акцизу торкнуться бензину, дизпального та автомобільного газу. На автогаз найбільше — до 277 євро за 1 л.

У початковій пропозиції були дещо інші цифри. Акциз на автогаз спочатку хотіли підвищити на 55,60 євро з липня та довести до 70 євро на початок 2028 року. Проте Комітет підтримав законопроєкт зі значно вищими сумами — від 165 євро на початку, до 277 євро — наприкінці.

Железняк повідомив, що відповідну пропозицію вніс в останній момент заступник керівника Офісу Президента Ростислав Шурма.

"Дуже цікава ситуація з акцизом на газ. Мінфін не знає, як так сталося, що в останню мить вирішили різно збільшити підняття акцизів на газ. Там прям значне підвищення. В ході пошуку документів виявилось, що збільшення на газ запропонувала "УкрНафта". А точніше Ростислав Шурма. Замість акцизу 70 євро він буде 277 євро", — написав нардеп.

У підсумку це спровокує дорожнечу цього пального на АЗС вже наприкінці червня.

На думку аналітиків, бензин та дизель подорожчає мінімально в середньому на 1-2 грн за літр, а скраплений газ — на 5-6 грн за літр.

Нові ціни на пальне торкнуться й звичайних українців, адже через це зросте у вартості логістика, виробництво товарів. Тому варто чекати нові цінники фактично на всі товари та послуги.

Подорожчання сигарет через нові акцизи на тютюн

За словами Железняка, із січня наступного року акциз на сигарети підскочить на 23%, після чого буде більш помірне зростання — по 5% щороку до 2028-го. Ставки акцизу почнуть обраховувати в євровалюті.

"Реалізація законопроєкту матиме наслідком збільшення доходів бюджету за рахунок додаткових надходжень акцизного податку з тютюнових виробів у 2025 році у сумі близько 612 млн грн, у 2026 році — 5 млрд грн, у 2027 році — 9,3 млрд грн, у 2028 році — 13,8 млрд грн", — повідомив представник комітету.

Таким чином, очікується, нове зростання цін на сигарети. Зараз акциз дорівнює 60 євро за 1 тис. штук, а з січня 2025-го зросте до 70 євро. Тобто цигарки підскочать у вартості на 17%. Водночас на ціноутворення впливатиме ще низка, в тому числі й ціна на пальне та енергоносії.

Що ще варто знати

Нагадаємо, для Новини.LIVE свою думку з цього приводу озвучив президент Асоціації операторів ринку нафтопродуктів України, гендиректор мережі SunOil Леонід Косянчук. Він вважає, що таке підвищення навряд чи матиме суттєвий вплив на ринок.

Також ми писали, що експерт паливного ринку та директор консалтингової компанії "А-95" Сергій Куюн розповів, на скільки подорожчає пальне в Україні. За його словами, інформація про те, що підвищення акцизу приведе до зростання вартості пального до 80 гривень за літр — це вкид.