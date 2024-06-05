Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Финансы arrow Уплата налогов за границей — какие действуют правила для украинцев arrow

Уплата налогов за границей — какие действуют правила для украинцев

5 июня 2024 10:36
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Налоги за рубежом — какие правила для украинцев в 2024 году
Подсчеты на калькуляторе. Фото: Unsplush
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

В Налоговой службе рассказали об особенностях зачисления налогов, уплаченных за границей. Зачисление происходит при подтверждении контролирующего органа другого государства.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГНС.

Читайте также:

Как платят налоги за границей

По правилам Налогового кодекса, средства налога на прибыль, полученные из иностранных источников, уплачиваемых субъектами хозяйствования за рубежом, засчитываются при уплате налога в Украине. При этом размер сумм налога с иностранных источников в течение налогового (отчетного) периода не может быть больше суммы налога, подлежащего уплате в Украине.

В частности, не подлежат под зачисление в уменьшение налоговых обязательств следующие налоги, уплаченные за границей:

  • налоги на капитал либо имущество, его прирост;
  • почтовый налог;
  • налог на продажу;
  • остальные косвенные налоги независимо от того, относятся к категории подоходных налогов или облагаются иными налогами в соответствии с законодательством иностранных стран.

Зачисление внесенных сумм налога за границей происходит при подаче письменного подтверждения органа контроля другой страны о факте уплаты соответствующего налога и при наличии международного договора об избежании двойного налогообложения доходов.

Что еще стоит знать

Напомним, власти намерены увеличить ставки акцизного налога на топливо и табак с целью приближения действующих норм к требованиям законодательства Европейского Союза (ЕС). Известно, как это повлияет на кошелек простого потребителя.

Также мы писали, что в Украине власть готовит налоговые изменения для физлиц-предпринимателей (ФЛП). Повышение налогов планируется ввести с 2025 года.

налоги
Налоговая служба
украинцы

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:52 Тарифы с 1 июня — какие будут цены на электричество, газ и воду

24 мая 2024

14:38 Тарифы на электричество – цену привяжут к потреблению.

28 мая 2024

04:57 В ТЦК объяснили, кого сразу после прихода в военкомат направят на ВВК

3 июня 2024

20:05 Развернулись на 180 градусов — Кулеба о том, как ряд стран переосмыслили свою позицию по Украине

29 мая 2024

14:49 ТЦК будет искать уклонистов по новым методам — что изменится

30 мая 2024

14:07 Зарплаты в ВСУ — сколько получат военные с 1 июня

28 мая 2024

09:01 Зинченко нашел новый клуб — Арсенал готов продать украинца

11:44 Нафтогаз предупредил клиентов о важном изменении в расчете — детали

30 мая 2024

22:50 Гибель Ирины Цыбух — реакция Джамалы, Поляковой, Alyona Alyona и других знаменитостей

31 мая 2024

16:31Правительство подняло тариф на электричество — как вырастут цены с 1 июня