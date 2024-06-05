Налоги за рубежом — какие правила для украинцев в 2024 году

Подсчеты на калькуляторе. Фото: Unsplush

В Налоговой службе рассказали об особенностях зачисления налогов, уплаченных за границей. Зачисление происходит при подтверждении контролирующего органа другого государства.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГНС.

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Как платят налоги за границей

По правилам Налогового кодекса, средства налога на прибыль, полученные из иностранных источников, уплачиваемых субъектами хозяйствования за рубежом, засчитываются при уплате налога в Украине. При этом размер сумм налога с иностранных источников в течение налогового (отчетного) периода не может быть больше суммы налога, подлежащего уплате в Украине.

В частности, не подлежат под зачисление в уменьшение налоговых обязательств следующие налоги, уплаченные за границей:

налоги на капитал либо имущество, его прирост;

почтовый налог;

налог на продажу;

остальные косвенные налоги независимо от того, относятся к категории подоходных налогов или облагаются иными налогами в соответствии с законодательством иностранных стран.

Зачисление внесенных сумм налога за границей происходит при подаче письменного подтверждения органа контроля другой страны о факте уплаты соответствующего налога и при наличии международного договора об избежании двойного налогообложения доходов.

Что еще стоит знать

Напомним, власти намерены увеличить ставки акцизного налога на топливо и табак с целью приближения действующих норм к требованиям законодательства Европейского Союза (ЕС). Известно, как это повлияет на кошелек простого потребителя.

Также мы писали, что в Украине власть готовит налоговые изменения для физлиц-предпринимателей (ФЛП). Повышение налогов планируется ввести с 2025 года.