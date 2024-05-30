Податки в Україні — експерти назвали ризики від різких підвищень

Фінансові підрахунки. Фото: pexels

В Україні уряд планує переглянути рівень податків, зокрема, рішення може торкнутися військового збору та податку на додану вартість. Експерти оцінили ризики та переваги відповідних змін.

Про це розповів віцепрезидент ICC Ukraine Дмитро Олексієнко.

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Згідно з озвученими в уряді планами, очікується підвищення з 1,5% до 5% військового збору, зростання ПДВ на 2−3% та 5% військового збору для фізосіб-підприємців.

"Хоча необхідність таких кроків в умовах війни є зрозумілою і виправданою, вони можуть мати неоднозначні наслідки для економіки та суспільства", — зауважив експерт.

Так, новий рівень військового збору та ПДВ підвищив би надходження до державного бюджету, за умов гострої нестачі ресурсів це було б вагомим внеском у покритті фінансування військових потреб. Попередньо — 3,5% військового збору давали б додаткові 100 млрд гривень щороку, а кожен відсоток зростання податку на додану вартість — 40 млрд гривень.

Вплив більших податків на економіку

Також експерт назвав ризики від перегляду податків та зборів в Україні. Так, згідно з прогнозом Міжнародного валютного фонду (МВФ), поширеним на початку весни цього року, в країні інфляція має знизитися з 12,9% у 2023-му до 6,4% у 2024 році. Однак, підвищення ставки ПДВ може мати додатковий інфляційний тиск, що в підсумку наблизить показник до рівня минулого року.

МВФ, оцінюючи темпи економічного зростання, очікує уповільнення зростання реального ВВП із 5% 2023-го до 3−4% цьогоріч. Водночас, новий рівень податкового навантаження здатен мати негативний вплив на споживчу активність та інвестиційну привабливість країни. У підсумку — призведе до уповільнення зростання економіки.

Також матиме вплив на прогнозоване скорочення рівня безробіття з 19,1% у 2023-му до 14,5% у 2024-му. Підвищення податкового тягаря може загальмувати цей процес та створити додаткові виклики для малого та середнього бізнесу.

"Загалом, хоча підвищення військового збору та ПДВ може мати певний негативний вплив на економіку у короткостроковій перспективі, воно є необхідним для забезпечення критично важливих військових потреб в умовах війни. Ключовим буде знайти баланс між фіскальною консолідацією та підтримкою економічного відновлення. Тому вкрай важливо забезпечити ефективність і прозорість використання коштів", — резюмував Дмитро Олексієнко.

Що ще варто знати

Нагадаємо, платники податків мають право отримати податкові знижки до кінця 2024 року. Компенсація на купівлю товарів не переноситься на наступний рік.

Також ми писали, що податківці попередили громадян, яке чекає покарання за накопичення податкових боргів цього року. Фахівці розповіли про загрозу списання коштів та описання майна з рахунків платників податків.