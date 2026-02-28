Податки для ФОПів — чи зміниться щось для підприємців найближчим часом

Людина підписує документи. Фото: Новини.LIVE, Unsplash. Колаж: Новини.LIVE

Міжнародний валютний фонд (МВФ) вперше в історії, після дискусій на всіх рівнях, змінив свої рішення і відклав питання щодо введення ПДВ для фізичних осіб-підприємців в Україні. Зараз влада шукає компроміс між учасниками ринку та міжнародною структурою щодо оподаткування цифрових платформ.

Про це сказала у коментарі журналісту Новини.LIVE Галині Остаповець заступниця голови парламентського комітету з питань бюджету Леся Забуранна.

ПДВ для ФОП

За словами Лесі Забуранної, під час переговорів українській стороні вдалося відстояти позицію, що у таких складних умовах критично важливо підтримали малий і середній бізнес, і ми не можемо створювати додаткове фіскальне навантаження.

"Станом на зараз програма погоджена і кошти будуть надходити до українського держбюджету для покриття необхідних видатків", — підкреслила вона.

Водночас заступниця голови парламентського комітету з питань бюджету зауважила, що Україна зобов'язалася продовжувати реформи, у сфері верховенства права, антикорупційної політики та економічного законодавства. Також тривають консультації щодо оподаткування цифрових платформ.

"Ми працюємо і шукаємо компроміси між учасниками ринку і вимогами МФВ. Я вважаю, що у нас все вийде", — розповіла Забуранна.

Дефіцит бюджету 2026

З початком повномасштабного вторгнення дефіцит державного бюджету, як повідомила Леся Забуранна, становить критичну суму. Наприклад, у 2026 році мова йде про 45 мільярдів гривень. Це стосується усіх цивільних видатків.

Раніше повідомлялося, що змінити податкову політику Україна повинна до кінця 2026 року. А вже у березні, за попередніми домовленостями з МФВ, парламент голосуватиме за законопроєкт про податок на доходи цифрових платформ. Дізнавайтесь також про податкову знижку та про те, чи можуть її отримати студенти.