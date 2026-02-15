Нові соціальні гарантії — три програми, які запровадив уряд у лютому

Гроші в руках. Фото: Новини.LIVE

Лютий 2026 року виявився досить таки "урожайним" на рішення уряду у сфері соціальних гарантій. Лише за кілька тижнів Кабмін оголосив про запровадження низки нових програм та виплат, спрямованих на підтримку різних категорій населення України. Частина з них уже набула чинності, інші стартують найближчим часом.

Новини.LIVE розповідають про три нові програми підтримки, які запровадив уряд в останній місяць зими.

Енергодопомога ФОПам

2 лютого Кабмін запустив пакет енергетичної підтримки для малого та середнього бізнесу. Як пояснила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко, програма насамперед спрямована на те, щоб допомогти ФОПам, які працюють у соціально важливих сферах. Йдеться про аптеки, магазини, пекарні, кав’ярні, майстерні та інші послуги першої необхідності.

ФОПам 2–3 груп, які мають щонайменше одного найманого працівника, надається одноразова безповоротна фінансова допомога від 7 500 до 15 000 грн — залежно від кількості працівників.

Кошти можна використати на:

придбання або ремонт генераторів та іншого енергообладнання;

акумулятори, інвертори, зарядні станції, сонячні панелі та комплектуючі;

пальне для генераторів;

оплату електроенергії для автономної роботи під час відключень.

Крім того, мікро-, малий та середній бізнес може отримати до 10 млн грн пільгового кредитування під 0% річних у межах програми "Доступні кредити 5–7–9". Позика надається на термін до 3 років й може бути спрямована на придбання генераційного обладнання — когенераційних установок, дизельних, бензинових та газових генераторів.

Безвідсоткові кредити для ВПО

11 лютого уряд запустив механізм безвідсоткових позик для людей, які вимушено переїжджають на нове місце проживання через надзвичайні ситуації — для облаштування на новому місці.

Механізм передбачає одноразову безвідсоткову позику:

до 50 мінімальних заробітних плат на сім’ю (близько 430 тис. грн);

строк повернення — до 15 років;

відсотки банкам компенсує держава — для отримувачів позика без нарахувань.

Кошти можна спрямувати на майно, предмети домашнього вжитку та обладнання, необхідні для належних побутових умов у новій оселі.

Виплати ветеранам на оренду житла

12 лютого Кабмін, з поміж іншого, ухвалив зміни до постанов КМУ від 5 липня 2024 р. № 779 і від 7 березня 2025 р. № 252, якими розширив програму підтримки ветеранів, які втратили житло через російську агресію.

Компенсацію за оренду житла тепер зможуть отримати не лише військовослужбовці, чиє житло було знищене або пошкоджене внаслідок бойових дій чи залишилося на ТОТ, а також ветерани-ВПО, які не мають власного житла.

До переліку отримувачів також включили осіб, які були незаконно позбавлені особистої свободи державою-агресором у зв’язку із захистом України, повернулися з полону, але їхнє житло залишилося на окупованій РФ території.

Таким чином, усі ветерани та ветеранки, які втратили житло внаслідок російської агресії, матимуть право на державну компенсацію витрат на оренду.

