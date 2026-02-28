Видео
Будет или нет НДС для ФЛП — в Верховной Раде дали окончательный ответ

Будет или нет НДС для ФЛП — в Верховной Раде дали окончательный ответ

Ua ru
Дата публикации 28 февраля 2026 20:53
Налоги для ФЛП — надолго ли Украина отсрочила НДС для малого и среднего бизнеса
Налоги для ФЛП — надолго ли Украина отсрочила НДС для малого и среднего бизнеса

Международный валютный фонд (МВФ) в феврале 2026 года отсрочил вопрос о введении НДС для физических лиц-предпринимателей в Украине. Тем временем между Украиной и МВФ продолжаюся дискуссии относительно налогообложения цифровых платформ.

Об этом сказала в комментарии журналисту Новини.LIVE Галине Остаповец заместитель председателя парламентского комитета по вопросам бюджета Леся Забуранная.

Читайте также:

НДС для ФЛП

По словам Леси Забуранной, во время переговоров украинской стороне удалось отстоять позицию, что в таких сложных условиях критически важно поддержать малый и средний бизнес, и мы не можем создавать дополнительную фискальную нагрузку.

"По состоянию на сейчас программа согласована и средства будут поступать в украинский госбюджет для покрытия необходимых расходов", — подчеркнула она.

В то же время заместитель председателя парламентского комитета по вопросам бюджета отметила, что Украина обязалась продолжать реформы в сфере верховенства права, антикоррупционной политики и экономического законодательства. Также продолжаются консультации по налогообложению цифровых платформ.

"Мы работаем и ищем компромиссы между участниками рынка и требованиями МФВ. Я считаю, что у нас все получится", — рассказала Забуранная.

Дефицит бюджета 2026 года

С началом полномасштабного вторжения дефицит государственного бюджета, как сообщила Леся Забуранная, составляет критическую сумму. Например, в 2026 году речь идет о 45 миллиардах гривен. Это касается всех гражданских расходов.

Ранее сообщалось, что изменить налоговую политику Украина должна до конца 2026 года. А уже в марте, по предварительным договоренностям с МФВ, парламент будет голосовать за законопроект о налогах на доходы цифровых платформ. Узнавайте также о налоговой скидке и о том, могут ли ее получить студенты.

МВФ ФЛП реформы война в Украине НДС
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
