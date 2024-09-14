Ощадбанк розповів, як не переплачувати за послуги

Картки Ощадбанку. Ілюстративне фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

У держфінустанові "Ощадбанк" розповіли клієнтам, як не переплачувати за деякі послуги. Українці скаржаться, що банк стягує гроші за смс-банкінг, тому там озвучили безкоштовну альтернативу.

Про це повідомляється на сторінці банку у соцмережі Facebook.

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Як зазначається у повідомленні клієнтки фінустанови, Ощадбанк щомісяця знімає кошти за смс-банкінг.

"А ще й щомісяця знімаються кошти за смс банкінг, це коли в інших банках цього давно немає, треш!", — написала жінка.

Співробітники головного офісу Ощадбанку відреагували на зауваження, зазначивши, що дійсно стягують кошти щомісяця за смс-інформування, однак така політика є і в інших банківських установах. Ощадбанк не є в цьому питанні винятком.

Водночас, там порадили звернути увагу на альтернативне інформування. Для підключення безкоштовних пуш-повідомлень в чат-ботах банку (Telegram, Viber), потрібно зробити кілька кроків за посиланням.

"Комісія за послугу смс-інформування наявна в інших банках також. Банк завжди пропонує альтернативу клієнтам, та можна підключити безкоштовні пуш-повідомлення, або повідомлення на емейл. Підключення можна здійснити самостійно в наших чат-ботах банку", — повідомили у банку.

Для того, щоб відключити смс-банкінг, можна звернутися в будь-яке відділення Ощадбанку та написати заяву.

Джерело: Fb Ощадбанк

Що ще варто знати

Нагадаємо, що учасники бойових дій, які є клієнтами державного Ощадбанку, поскаржились на відсутність коштів через затягування банком розблокування арештованого рахунку, тоді як виконавча служба надіслала відповідну постанову десять днів тому.

Також ми повідомляли, що у банку пояснили, що зняття арештів з грошей на рахунках може затягуватися, тому просять чекати на рішення дотримуючись черги.