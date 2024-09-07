Ощадбанк не поспішає розблокувати кошти УБД — деталі скарги

Телефон у руках військового. Фото: oda.zht.gov.ua

Учасники бойових дій, які є клієнтами державного "Ощадбанку", скаржаться на відсутність коштів через затягування банком розблокування арештованого рахунку. Виконавча служба надіслала відповідну постанову десять днів тому.

Про це повідомляється у скарзі на порталі "Мінфін".

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Як зазначив клієнт, йому банк не надає мінімального доступу до своїх грошей. Виконавець надіслав більше десяти днів тому дозвіл (заяву) на доступ до 14 тис. гривень, однак банк зволікає. Тоді як йдеться про єдині кошти, які є у ветерана.

За правилами, банк має розблоковувати кошти за два дні.

"По сьогоднішній день сиджу голодний і не можу скористатися своїми грошима, а на гарячій лінії, чекайте на свою чергу розгляд вашої заявки. Що за маячня?", — йдеться у скарзі.

Українець наголосив, що державний банк своїми діями показує, що не має жодної поваги до учасників бойових дій.

"Це така повага до УБД?", — написав клієнт банку.

Ліміт на арештовані кошти

Згідно з нормами Нацбанку, на зняття коштів з арештованих рахунків протягом місяця встановлено ліміти.

До зняття дозволяється грошова сума, що не може перевищувати дві мінімальні заробітні плати.

Як відомо, станом на початок 2024 року "мінімалка" зросла до 7,1 тис. гривень. Таким чином, лімітована сума дорівнює 14,2 тис. гривень.

Джерело: Мінфін

Що ще треба знати

Нагадаємо, Ощадбанк рекомендує клієнтам звертатись до правоохоронних органів у зв'язку з невидачею грошей з банкоматів і тільки після розслідування обіцяє повернути кошти. Подібні випадки набувають масовості.

Раніше ми писали, що клієнти держфінустанови "Ощадбанк", які захищають країну на фронті, скаржаться на надокучливі дзвінки працівників банку. Так, причиною звернень до військовослужбовця стала заборгованість у 120 гривень.