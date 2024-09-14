Ощадбанк рассказал, как не переплачивать за услуги

Карты Ощадбанка. Иллюстративное фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

В госфинучреждении "Ощадбанк" рассказали клиентам, как не переплачивать за некоторые услуги. Украинцы жалуются, что банк взимает деньги за смс-банкинг, потому там озвучили бесплатную альтернативу.

Об этом сообщается на странице банка в соцсети Facebook.

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Как не переплачивать в Ощадбанке за смс-банкинг

Как отмечается в сообщении клиентки финучреждения, Ощадбанк ежемесячно снимает средства за смс-банкинг.

"А еще и каждый месяц снимаются средства за смс банкинг, это когда в других банках этого давно нет, трэш!", — написала женщина.

Сотрудники главного офиса Ощадбанка отреагировали на замечание, отметив, что действительно взимают средства ежемесячно за смс-информирование, однако такая политика есть и у других банковских учреждениях. Ощадбанк не является в этом вопросе исключением.

В то же время, там посоветовали обратить внимание на альтернативное информирование. Для подключения бесплатных пуш-сообщений в чат-ботах банка (Telegram, Viber) нужно сделать несколько шагов по ссылке.

"Комиссия за услугу смс-информирования доступна в других банках также. Банк всегда предлагает альтернативу клиентам, и можно подключить бесплатные пуш-сообщения, или сообщения на е-мейл. Подключение можно осуществить самостоятельно в наших чат-ботах банка", — сообщили в банке.

Для того, чтобы отключить смс-банкинг, можно обратиться в любое отделение Ощадбанка и написать заявление.

Источник: Fb Ощадбанк

Что еще стоит знать

Напомним, что участники боевых действий, являющихся клиентами государственного Ощадбанка, пожаловались на отсутствие средств из-за затягивания банком разблокирования арестованного счета, тогда как исполнительная служба направила соответствующее постановление десять дней назад.

Также мы сообщали, что в банке объяснили, что снятие арестов с денег на счетах может затягиваться, поэтому просят ждать решения придерживаясь очереди.