Скандал з Ощадбанком — банк відмовляється розблокувати рахунок клієнта

Ощадбанк понад рік не може розблокувати рахунок через виконавче провадження — досвід клієнта
Клієнти державного Ощадбанку продовжують скаржаться на бездіяльність їхніх працівників. Зокрема на те, що у банку досі не можуть відновити доступ до заблокованих рахунків.
Про це інформує портал Мінфін.
Деталі скарги
За словами клієнта, банк заблокував рахунок за виконавчим провадженням, проте розблокувати його не можуть вже понад рік, попри звернення самого виконавця.
"Заблокували рахунок за виконавчим провадженням, а розблокувати не можуть вже понад рік. Дзвонили, писали, їм все одно, кажуть ждіть черги. Дзвонив виконавець, теж нічого", — написав клієнт банку.
Жоден з працівників Ощадбанку, своєю чергою, не відповів на відгук клієнта.
Що ще варто знати
Нагадаємо, що учасники бойових дій, які є клієнтами державного Ощадбанку, поскаржились на відсутність коштів через затягування банком розблокування арештованого рахунку, тоді як виконавча служба надіслала відповідну постанову десять днів тому.
Також ми повідомляли, що у банку пояснили, що зняття арештів з грошей на рахунках може затягуватися, тому просять чекати на рішення дотримуючись черги.
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