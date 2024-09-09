Скандал з Ощадбанком — банк відмовляється розблокувати рахунок клієнта

Картка Ощадбанка. Ілюстративне фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Клієнти державного Ощадбанку продовжують скаржаться на бездіяльність їхніх працівників. Зокрема на те, що у банку досі не можуть відновити доступ до заблокованих рахунків.

Про це інформує портал Мінфін.

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Деталі скарги

За словами клієнта, банк заблокував рахунок за виконавчим провадженням, проте розблокувати його не можуть вже понад рік, попри звернення самого виконавця.

"Заблокували рахунок за виконавчим провадженням, а розблокувати не можуть вже понад рік. Дзвонили, писали, їм все одно, кажуть ждіть черги. Дзвонив виконавець, теж нічого", — написав клієнт банку.

Скриншот відгука клієнта

Жоден з працівників Ощадбанку, своєю чергою, не відповів на відгук клієнта.

Що ще варто знати

Нагадаємо, що учасники бойових дій, які є клієнтами державного Ощадбанку, поскаржились на відсутність коштів через затягування банком розблокування арештованого рахунку, тоді як виконавча служба надіслала відповідну постанову десять днів тому.

Також ми повідомляли, що у банку пояснили, що зняття арештів з грошей на рахунках може затягуватися, тому просять чекати на рішення дотримуючись черги.