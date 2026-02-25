Відео
Україна
Спецрахунки в Ощадбанку — як отримати нову допомогу на дітей

Дата публікації: 25 лютого 2026 06:01
Нова допомога для дітей на картки Ощадбанку — що треба знати про спецрахунки
Жінка з дитиною та картка. Фото: Freepik Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

У 2026 році родини з дітьми можуть відкрити спеціальний рахунок у державному "Ощадбанку" для оформлення двох нових видів державної підтримки. Йдеться про виплати у разі догляду за дитиною до одного року та програму "єЯсла". 

Про особливості відкриття рахунків розповідають Новини.LIVE, посилаючись на інформацію Пенсійного фонду України (ПФУ).

Що треба знати про виплату допомоги на картки Ощадбанку

З 1 січня 2026 року запрацювала оновлена система держдопомоги родин з дітьми. Зокрема, передбачене надання допомоги для догляду за дитиною до досягнення нею однорічного віку. 

Такі виплати призначають з наступного дня після завершення відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами, якщо звернення надійшло не пізніше закінчення останнього дня третього місяця після досягнення дитиною одного року. Якщо людина звернеться за призначенням допомоги після виникнення такого права, то виплата буде здійснена сумарно. Розмір такої допомоги у 2026 році становить 7 тис. грн на кожну дитину, 10,5 тис. грн — для догляду за дитиною з інвалідністю.
 
Також передбачена допомога для догляду за дитиною "єЯсла". Виплати надають матері або іншому законному представнику дитини, які фактично доглядали дитину та повернулися до роботи на повний робочий день. Таку виплату призначають з місяця звернення по цю допомогу по досягнення трирічного віку. Розмір допомоги у 2026 році становить 8 тис. грн щомісяця на кожну дитину.

Згідно з інформацією ПФУ, такі виплати можуть здійснювати виключно на спеціальні рахунки з особливим режимом використання. Реквізити таких рахунків необхідно обов’язково вказувати у заяві на призначення відповідної допомоги. Цього року можливість відкриття спеціальних рахунків доступна в АТ "Ощадбанк".

Як відкрити рахунок для виплат в Ощадбанку

Згідно з правилами, для отримання допомоги для догляду за дитиною до однорічного віку та "єЯсла" необхідно окремо відкрити спеціальні рахунки в уповноваженому банку. Такі рахунки матимуть особливий режим використання, адже гроші матимуть цільове використання. 
 
Перш ніж подати заяву на призначення допомоги, громадяни мають відкрити спецрахунок у банку. Після цього вказати реквізити у заяві.

Дистанційна можливість відкриття рахунку поки що не передбачена. Для цього заявники мають особисто прибути з особистими документами до відділення АТ "Ощадбанк".

Що ще треба знати про спецрахунки

За урядовою постановою, надання допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами, а також іншої допомоги для дітей буде здійснюватися виключно на рахунки зі спеціальним режимом використання "Дія.Картка".

З таких карт не можна вільно знімати готівку або перераховувати на інші рахунки, окрім рахунків закладів, торгових точок чи аптек.

У разі повернення придбаного товару або відмови від надання послуги кошти також повертатимуться на спецрахунок, з якого було здійснено оплату, тобто повернення у готівковій формі або на інші рахунки також буде неможливим.

Раніше ми писали, на яку суму коштів в Ощадбанку мають право клієнти з арештованого рахунку. У 2026 році ліміт не перевищує двох мінімальних заробітних плат на місяць. 

Ще повідомлялося, що в Ощадбанку пояснили, що чекає на кошти депозиту у разі закінчення терміну дії картки. Там уточнили, куди саме клієнту відправлять гроші разом з відсотками.  

Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
