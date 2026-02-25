Видео
Україна
Видео

Выплаты для детей — как получить на спецсчет в Ощадбанке

Ua ru
25 февраля 2026
Новые выплаты для детей — что нужно знать о спецсчетах в Ощадбанке
Женщина с ребенком и карта. Фото: Freepik Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

В 2026 году семьи с детьми могут открыть специальный счет в государственном "Ощадбанке" для оформления двух новых видов государственной поддержки. Речь идет о выплатах по уходу за ребенком до одного года и "еЯсла".

Об особенностях открытия счетов рассказывают Новини.LIVE, ссылаясь на информацию Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Что нужно знать о выплате пособий на карты Ощадбанка

С 1 января 2026 года заработала обновленная система госпомощи семьям с детьми. В частности, предусмотрено предоставление помощи по уходу за ребенком до достижения им годовалого возраста.

Такие выплаты назначают со следующего дня после завершения отпуска по беременности и родам, если обращение поступило не позднее окончания последнего дня третьего месяца после достижения ребенком одного года. Если человек обратится за назначением пособия после возникновения такого права, то выплата будет осуществлена суммарно. Размер такой помощи в 2026 году составляет 7 тыс. грн на каждого ребенка, 10,5 тыс. грн — для ухода за ребенком с инвалидностью.

Также предусмотрена помощь по уходу за ребенком "еЯсла". Выплаты предоставляют матери или другому законному представителю ребенка, которые фактически ухаживали за ребенком и вернулись к работе на полный рабочий день. Такую выплату назначают с месяца обращения по достижении трехлетнего возраста. Размер помощи в 2026 году составляет 8 тыс. грн ежемесячно на каждого ребенка.

Согласно информации ПФУ, такие выплаты могут осуществлять исключительно на специальные счета с особым режимом использования. Реквизиты таких счетов необходимо обязательно указывать в заявлении на назначение соответствующей помощи. В этом году возможность открытия специальных счетов доступна в АО "Ощадбанк".

Как открыть счет для выплат в Ощадбанке

Согласно правилам, для получения помощи по уходу за ребенком до годовалого возраста и "еЯсла" необходимо отдельно открыть специальные счета в уполномоченном банке. Такие счета будут иметь особый режим использования, ведь деньги будут иметь целевое назначение.

Прежде чем подать заявление на назначение помощи, граждане должны открыть спецсчет в банке. После этого указать реквизиты в заявлении.

Дистанционная возможность открытия счета пока не предусмотрена. Для этого заявители должны лично прибыть с личными документами в отделение АО "Ощадбанк".

Что еще нужно знать о спецсчетах

Согласно правительственному постановлению, предоставление помощи по беременности и родам, а также другой помощи для детей будет осуществляться исключительно на счета со специальным режимом использования "Дія.Картка".

С таких карт нельзя свободно снимать наличные или перечислять на другие счета, кроме счетов заведений, торговых точек или аптек.

В случае возврата приобретенного товара или отказа от предоставления услуги средства также будут возвращаться на спецсчет, с которого была произведена оплата, то есть возврат в наличной форме или на другие счета также будет невозможен.

Ранее мы писали, на какую сумму средств в Ощадбанке имеют право клиенты с арестованного счета. В 2026 году лимит не превышает двух минимальных заработных плат в месяц.

Еще сообщалось, что в Ощадбанке объяснили, что ждет средства депозита в случае окончания срока действия карты. Там уточнили, куда именно клиенту отправят деньги вместе с процентами.

Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
