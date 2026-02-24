Комісії в Ощадбанку — кому загрожують списання за послугу овердрафт

Овердрафт в Ощадбанку — з кого стягують додаткову комісію
Держфінустанова "Ощадбанк" може стягувати відсотки за передчасне використання коштів через мобільний застосунок в рамках овердрафту. У банку пояснили, за яких обставин з громадян можуть списувати додаткову плату.
Про це йдеться на сторінці банку у соцмережі Facebook, передають Новини.LIVE.
Відсотки за овердрафт в Ощадбанку
Як випливає з одного з повідомлень, банк може стягувати відсотки за використання грошей в рамках послуги овердрафт.
Громадянин зіткнувся з проблемою додаткового стягнення коштів у мобільному застосунку за використання одразу перерахованих коштів на картку. Однак стверджує, що не укладав договір про надання даної послуги.
"Розповідаю мою ситуацію, в мене виник несанкціонований овердрафт, так вони це називають, без моєї згоди, без договору надання даної послуги, за який я ще маю сплатити проценти!", — йдеться у зверненні.
Що кажуть в Ощадбанку
Овердрафт, який використовується в Ощадбанку, є короткостроковим кредитом, що дозволяє витрачати з дебетової картки більшу суму коштів, ніж є на рахунку, йдучи в мінус у межах ліміту.
Працівник банку пояснив, що фінустанова завжди дотримується чинного законодавства та договору комплексного банківського обслуговування підписаного з клієнтом.
Овердрафт виникає у випадку коли клієнт скористався коштами, які ще не надійшли на рахунок і які лише були в процесі зарахування.
"Наприклад, було поповнення карти чи рахунку і кошти ще не встигли пройти повне фінансове зарахування, але клієнт ними вже скористався, тобто фактично скористався коштами банку. І лише коли кошти були повністю зараховані, відбувся розрахунок клієнта з банком", — йдеться у відповіді.
Клієнту порадили для предметної перевірки операцій, що спричинили виникнення несанкціонованого овердрафту, звернутися до банку:
- зателефонувавши до контакт-центру за номером 0800-210-800;
- особисто до найближчої установи банку.
За що ще Ощадбанк може списати комісію
Також у держфінустанові передбачене стягнення спеціальної комісії, згідно з правилами внутрішньої тарифної політики. У разі невикористання карт та відсутності руху коштів на рахунках списується комісія за "обслуговування неактивного рахунку".
Розмір комісії дорівнює 100 грн. За відсутності достатньої суми коштів, спишуть лише залишок, у мінус рахунок не піде.
Таке може статися за умов:
- Упродовж року не відбувалося фінансових операцій за карткою;
- Неправильно закрито картковий рахунок.
Щоб не платити, клієнти мають виконати прості операції за карткою за рік. Це може бути:
- здійснення розрахунку на касах магазинів;
- поповнення рахунку;
- переказ певної суми коштів.
