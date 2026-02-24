Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Овердрафт в Ощадбанку — з кого стягують додаткову комісію

Овердрафт в Ощадбанку — з кого стягують додаткову комісію

Ua ru
Дата публікації: 24 лютого 2026 06:01
Комісії в Ощадбанку — кому загрожують списання за послугу овердрафт
Чоловік з карткою. Фото: Freepik Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Держфінустанова "Ощадбанк" може стягувати відсотки за передчасне використання коштів через мобільний застосунок в рамках овердрафту. У банку пояснили, за яких обставин з громадян можуть списувати додаткову плату.

Про це йдеться на сторінці банку у соцмережі Facebook, передають Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Відсотки за овердрафт в Ощадбанку

Як випливає з одного з повідомлень, банк може стягувати відсотки за використання грошей в рамках послуги овердрафт.

Громадянин зіткнувся з проблемою додаткового стягнення коштів у мобільному застосунку за використання одразу перерахованих коштів на картку. Однак стверджує, що не укладав договір про надання даної послуги.

"Розповідаю мою ситуацію, в мене виник несанкціонований овердрафт, так вони це називають, без моєї згоди, без договору надання даної послуги, за який я ще маю сплатити проценти!", — йдеться у зверненні.

Що кажуть в Ощадбанку

Овердрафт, який використовується в Ощадбанку, є короткостроковим кредитом, що дозволяє витрачати з дебетової картки більшу суму коштів, ніж є на рахунку, йдучи в мінус у межах ліміту.

Працівник банку пояснив, що фінустанова завжди дотримується чинного законодавства та договору комплексного банківського обслуговування підписаного з клієнтом.

Овердрафт виникає у випадку коли клієнт скористався коштами, які ще не надійшли на рахунок і які лише були в процесі зарахування.

"Наприклад, було поповнення карти чи рахунку і кошти ще не встигли пройти повне фінансове зарахування, але клієнт ними вже скористався, тобто фактично скористався коштами банку. І лише коли кошти були повністю зараховані, відбувся розрахунок клієнта з банком", — йдеться у відповіді.

Клієнту порадили для предметної перевірки операцій, що спричинили виникнення несанкціонованого овердрафту, звернутися до банку:

  • зателефонувавши до контакт-центру за номером 0800-210-800;
  • особисто до найближчої установи банку.
Ощадбанк
Скриншот. Джерело: Ощадбанк у Fb

За що ще Ощадбанк може списати комісію

Також у держфінустанові передбачене стягнення спеціальної комісії, згідно з правилами внутрішньої тарифної політики. У разі невикористання карт та відсутності руху коштів на рахунках списується комісія за "обслуговування неактивного рахунку". 

Розмір комісії дорівнює 100 грн. За відсутності достатньої суми коштів, спишуть лише залишок, у мінус рахунок не піде.

Таке може статися за умов:

  1. Упродовж року не відбувалося фінансових операцій за карткою;
  2. Неправильно закрито картковий рахунок.

Щоб не платити, клієнти мають виконати прості операції за карткою за рік. Це може бути:

  • здійснення розрахунку на касах магазинів;
  • поповнення рахунку;
  • переказ певної суми коштів. 

Раніше ми розповідали, що в Ощадбанку клієнти мають регулярно надавати актуальну персональну інформацію. Це можна зробити дистанційно через застосунок, однак декому потрібно прийти у відділення. 

Також повідомлялося, що з деяких клієнтів Ощадбанк за рік може списувати 2,4 тис. грн комісії. Йдеться про стягнення за обслуговування рахунку, що передбачено тарифами банку. 

Ощадбанк гроші банки банківські карти банківські рахунки
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації