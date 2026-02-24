Комісії в Ощадбанку — кому загрожують списання за послугу овердрафт

Чоловік з карткою. Фото: Freepik Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Держфінустанова "Ощадбанк" може стягувати відсотки за передчасне використання коштів через мобільний застосунок в рамках овердрафту. У банку пояснили, за яких обставин з громадян можуть списувати додаткову плату.

передають Новини.LIVE.

Відсотки за овердрафт в Ощадбанку

Як випливає з одного з повідомлень, банк може стягувати відсотки за використання грошей в рамках послуги овердрафт.

Громадянин зіткнувся з проблемою додаткового стягнення коштів у мобільному застосунку за використання одразу перерахованих коштів на картку. Однак стверджує, що не укладав договір про надання даної послуги.

"Розповідаю мою ситуацію, в мене виник несанкціонований овердрафт, так вони це називають, без моєї згоди, без договору надання даної послуги, за який я ще маю сплатити проценти!", — йдеться у зверненні.

Що кажуть в Ощадбанку

Овердрафт, який використовується в Ощадбанку, є короткостроковим кредитом, що дозволяє витрачати з дебетової картки більшу суму коштів, ніж є на рахунку, йдучи в мінус у межах ліміту.

Працівник банку пояснив, що фінустанова завжди дотримується чинного законодавства та договору комплексного банківського обслуговування підписаного з клієнтом.

Овердрафт виникає у випадку коли клієнт скористався коштами, які ще не надійшли на рахунок і які лише були в процесі зарахування.

"Наприклад, було поповнення карти чи рахунку і кошти ще не встигли пройти повне фінансове зарахування, але клієнт ними вже скористався, тобто фактично скористався коштами банку. І лише коли кошти були повністю зараховані, відбувся розрахунок клієнта з банком", — йдеться у відповіді.

Клієнту порадили для предметної перевірки операцій, що спричинили виникнення несанкціонованого овердрафту, звернутися до банку:

зателефонувавши до контакт-центру за номером 0800-210-800;

особисто до найближчої установи банку.

За що ще Ощадбанк може списати комісію

Також у держфінустанові передбачене стягнення спеціальної комісії, згідно з правилами внутрішньої тарифної політики. У разі невикористання карт та відсутності руху коштів на рахунках списується комісія за "обслуговування неактивного рахунку".

Розмір комісії дорівнює 100 грн. За відсутності достатньої суми коштів, спишуть лише залишок, у мінус рахунок не піде.

Таке може статися за умов:

Упродовж року не відбувалося фінансових операцій за карткою; Неправильно закрито картковий рахунок.

Щоб не платити, клієнти мають виконати прості операції за карткою за рік. Це може бути:

здійснення розрахунку на касах магазинів;

поповнення рахунку;

переказ певної суми коштів.

Раніше ми розповідали, що в Ощадбанку клієнти мають регулярно надавати актуальну персональну інформацію. Це можна зробити дистанційно через застосунок, однак декому потрібно прийти у відділення.

Також повідомлялося, що з деяких клієнтів Ощадбанк за рік може списувати 2,4 тис. грн комісії. Йдеться про стягнення за обслуговування рахунку, що передбачено тарифами банку.