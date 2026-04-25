Спеціальні пенсії в Україні: кому призначають та розміри виплат у 2026 році

В Україні деякі громадяни мають право на окремий вид пенсійного забезпечення, що нараховується не за стандартними нормами пенсійного законодавства, а на основі спеціальних законів для окремих спеціалістів та сфер. Виплати для таких українців суттєво вищі за нарахування, передбачені солідарною пенсійною системою.

Про те, кому нараховують спеціальні пенсії у 2026 році, розповідає редакція Новини.LIVE.

Хто має право на отримання спецпенсій

У 2026 році правом отримувати спецпенсії наділені кілька категорій громадян. Відповідні виплати призначають тим, чия діяльність має особливі умови служби, підвищений ризик, державну відповідальність або шкідливі умови праці. У списку:

Судді. Такій категорії передбачене довічне грошове утримання у розмірі 50% від суми винагороди чинного судді, зберігаючи право на підвищену пенсійну підтримку разом з досягненням пенсійного віку (для чоловіків 62 роки; для жінок — відповідно до загального пенсійного віку). Прокурори. Пенсію такій групі громадян призначають, якщо є 25 років вислуги, з яких від 15 років — робота на прокурорських посадах. Розмір пенсії прокурора становить 60% від його зарплати. Державні службовці. Спеціальна пенсія зберігається виключно для тих, у кого є від 20 років страхового стажу до 1 травня 2016 року. Розмір пенсії становить 60% від суми заробітної плати. Військовослужбовці та силовики (Збройні сили, Нацполіція, Служба безпеки, Бюро економічної безпеки). Наділені правом на пенсію за вислугу років — здебільшого у більш молодшому віці, зокрема після 45 років. Сума пенсії може досягати 70% розміру грошового забезпечення. Робітники на важких та шкідливих виробництвах. Під таку категорію підпадають: гірнича галузь, металургія, локомотивні бригади, шахти, рудники, кар’єри, працівники із забезпечення безпеки руху. Залежно від страхового стажу така група може оформлювати пенсію до 60 років, іноді навіть без вимоги віку, якщо є від 25 років спецстажу.

Пенсійний вік для робіт із особливо шкідливими умовами знижено: для чоловіків — з 50 років за наявності вислуги від 25 років, з яких 10 років — на шкідливих роботах, для жінок — щонайменше 20 років страхового стажу, з яких 7,5 років — у шкідливих умовах.

Правила призначення спецпенсій у 2026 році

Пенсію за вислугу років призначають з дати звернення до органів Пенсійного фонду. Якщо заявник подає документи поштою, то з дати поштового штемпеля. ПФУ має розглянути заяву до десяти днів.

За даними Пенсійного фонду, у 2026 році спецпенсії зросли найбільше, однак закон про Державний бюджет передбачає обмеження виплат, якщо перевищують десять прожиткових мінімумів (цього року — 25 950 грн). На суми понад ліміт застосовують коефіцієнти пониження:

більш ніж 10 до 11 прожиткових мінімумів — 0,5;

11–13 прожиткових мінімумів — 0,4;

13–17 прожиткових мінімумів — 0,3;

17–21 прожиткових мінімумів — 0,2;

вище 21 прожиткового мінімуму — 0,1.

Однак такі обмеження не застосовують до таких категорій громадян:

ветеранів;

учасників АТО/ООС;

осіб, що брали участь в обороні країни;.

до пенсій у разі втрати годувальника сім’ям загиблих/зниклих безвісти військових.

