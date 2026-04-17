Пенсії в Україні: хто з жінок може оформити надбавку у 900 грн у 2026 році

У 2026 році українське законодавство передбачає нарахування різноманітних надбавок до пенсій. Зокрема, відомо, кому передбачена щомісячна доплата від 35% до 40% від прожиткового мінімуму, встановленого для непрацездатних осіб.

Хто має право на надбавку до пенсії у 40%

Як зазначають у ПФУ, на додаткові виплати на заслуженому відпочинку можуть розраховувати деякі жінки. Право на надбавку регулює закон 1767-III "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною".

Йдеться про державну підтримку у вигляді надбавки за особливі заслуги перед країною багатодітним матерям, які мають від п’яти дітей та виховали їх щонайменше до шестирічного віку.

"...матерям, які народили п’ять і більше дітей та виховали їх до шестирічного віку. Якщо у разі смерті матері або позбавлення її батьківських прав виховання дітей до зазначеного віку здійснювалося батьком, право на пенсію за особливі заслуги надається батьку. При цьому враховуються діти, усиновлені в установленому законом порядку", — йдеться у ст. 1 пункту 6 закону.

Читайте також:

Згідно з нормами закону, надбавку за особливі заслуги встановлюють до пенсії:

за віком;

за інвалідністю;

у зв’язку з втратою годувальника;

за вислугу років.

Розміри доплати до пенсії та правила призначення

Сума надбавки для багатодітних матерів залежить від кількості дітей. Визначається у відсотках від прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність. А саме:

За п’ять дітей — 35%; За шість дітей — 36%; За семеро дітей — 37%; За вісім дітей — 38%; За дев’ять дітей — 39%; За десять та більше дітей — 40%.

У 2026 році прожитковий мінімум для непрацездатних осіб підвищили до 2 595 грн, а тому розмір доплат коливається від 908 до 1038 грн.

Як зазначається у законі, розмір надбавки має змінюватися у разі перегляду прожиткового мінімуму та визначається в рамках норм закону про Державний бюджет на відповідний рік.

Щодо термінів призначення, то ПФУ може оформити надбавку до пенсії за особливі заслуги з дати звернення за наявності підтвердних документів.

Водночас у разі смерті особи, якій встановлена надбавка до пенсії за особливі заслуги, право на неї може бути враховане під час призначення пенсії у зв’язку з втратою годувальника для непрацездатних членів родини.

Розмір таких виплат визначає ПФУ відповідно до законодавства та залежить від числа непрацездатних членів у родині:

один непрацездатний член сім’ї — 70% від надбавки;

двоє і більше непрацездатних осіб — 90%.

У разі якщо до заяви будуть додані не всі документи, терорган Пенсійного фонду має повідомити заявникові, які папери потрібно подати додатково.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що навесні 2026 року зросла мінімальна пенсія кожному непрацездатному члену родини загиблих та зниклих безвісти військових на 5 100 грн. Тепер передбачається сума виплати таким категоріям у 12 810 грн.

Ще Новини.LIVE писали, що цьогоріч підвищену виплату у 2 595 грн нараховують деяким непрацевлаштованим українцям. Право на доплати мають пенсіонери-чорнобильці, які проживали в зонах обов'язкового/добровільного відселення у період з 1986 до 1993 року.