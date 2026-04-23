Мінімальна пенсійна виплата у 16 500 грн: хто отримує у 2026 році

Грошові купюри в гаманці. Фото: Новини.LIVE

У Пенсійному фонді України (ПФУ) розповіли, хто отримує мінімальну пенсію у 16 500 грн у 2026 році. На таку щомісячну виплату можуть претендувати деякі громадяни з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, яким встановлено інвалідність, пов’язану з катастрофою.

Про це повідомляють Новини.LIVE із посиланням на інформацію ПФУ.

Хто отримує мінімальну пенсійну виплату у 16 500 грн

Відповідне питання регулює закон 1584-ІХ "Про внесення змін до закону "Про статус і соцзахист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" щодо підвищення рівня пенсійного забезпечення окремих категорій осіб".

Згідно з ним, громадянам з числа учасників ліквідації наслідків катастрофи на ЧАЕС, щодо яких визначено причинний зв’язок групи інвалідності з аварією, затверджені державою мінімальні гарантії щодо пенсій з урахуванням:

надбавок;

підвищень;

додаткових пенсій;

цільової грошової допомоги;

сум індексації та інших доплат;

компенсацій до пенсій, крім виплат за особливі заслуги перед Україною.

Норми законодавства передбачають визначення мінімального рівня пенсій у відсотках від рівня середньої зарплати в Україні, з якої були сплачені страхові внески за останній рік. Йдеться про показник у 20 653 грн, що нині є базою для здійснення розрахунків. Йдеться про таку частку для гарантованої суми виплати залежно від групи інвалідності:

для І групи — 100 відсотків;

для ІІ групи — 80 відсотків;

для ІІІ групи — 60 відсотків.

З огляду на це, з березня 2026 року з урахуванням усіх доплат та підвищень мінімальна пенсійна виплата для осіб з інвалідністю II групи зросла до 16 500 грн.

У ПФУ зауважують, що ті, хто звертається за призначенням пенсії у 2026 році, порядок обчислення пенсій особливий. Зокрема, якщо громадянин має право на розрахунок виплати із п’ятикратного розміру мінімальної зарплати, то буде застосований коефіцієнт 2,09334, що вплине на кінцеву суму виплат.

Кому передбачена ІІ група інвалідності

Згідно з правилами, ІІ групу інвалідності (ЧАЕС) встановлює спеціалізована радіологічна Медико-соціальна експертиза (МСЕК) для громадян із помірним розладом стану здоров'я, які мають обмеження в побутових умовах.

Підставою для встановлення II групи інвалідності є стійкі, вираженої важкості функціональні порушення в організмі, що спричиняють, зокрема, до обмеження:

здатності до самостійного пересування, тільки з допоміжними засобами;

провадження окремих видів трудової діяльності;

орієнтації в часі/просторі, тільки за допомогою інших осіб.

Довідка МСЕК із причинним зв'язком "ЧАЕС" є підставою для отримання мінімальної пенсії та пільг. Для оформлення пенсійної виплати необхідно звернутися до органу ПФУ, подавши заяву та пакет документів, що підтверджують особу, страховий стаж, дохід та особливий статус.

