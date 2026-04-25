Спецпенсии в Украине: кто может претендовать и граничные суммы

Спецпенсии в Украине: кто может претендовать и граничные суммы

Дата публикации 25 апреля 2026 06:10
Специальные пенсии в Украине: кому назначают и размеры выплат в 2026 году
Мужчина и женщина пожилого возраста. Фото: Новини.LIVE

В Украине некоторые граждане имеют право на отдельный вид пенсионного обеспечения, который начисляется не по стандартным нормам пенсионного законодательства, а на основе специальных законов для отдельных специалистов и сфер. Выплаты для таких украинцев существенно выше начислений, предусмотренных солидарной пенсионной системой.

О том, кому начисляют специальные пенсии в 2026 году, рассказывает редакция Новини.LIVE.

Кто имеет право на получение спецпенсий

В 2026 году правом получать спецпенсии наделены несколько категорий граждан. Соответствующие выплаты назначают тем, чья деятельность имеет особые условия службы, повышенный риск, государственную ответственность или вредные условия труда. В списке:

  1. Судьи. Такой категории предусмотрено пожизненное денежное содержание в размере 50% от суммы вознаграждения действующего судьи, сохраняя право на повышенную пенсионную поддержку вместе с достижением пенсионного возраста (для мужчин 62 года; для женщин — в соответствии с общим пенсионным возрастом).
  2. Прокуроры. Пенсию такой группе граждан назначают, если есть 25 лет выслуги, из которых от 15 лет — работа на прокурорских должностях. Размер пенсии прокурора составляет 60% его зарплаты.
  3. Государственные служащие. Специальная пенсия сохраняется исключительно для тех, у кого есть от 20 лет страхового стажа до 1 мая 2016 года. Размер пенсии составляет 60% от суммы заработной платы.
  4. Военнослужащие и силовики (Вооруженные силы, Нацполиция, Служба безопасности, Бюро экономической безопасности). Наделены правом на пенсию за выслугу лет — в основном в более молодом возрасте, в частности после 45 лет. Сумма пенсии может достигать 70% размера денежного обеспечения.
  5. Рабочие на тяжелых и вредных производствах. Под такую категорию подпадают: горная отрасль, металлургия, локомотивные бригады, шахты, рудники, карьеры, работники по обеспечению безопасности движения. В зависимости от страхового стажа такая группа может оформлять пенсию до 60 лет, иногда даже без требования возраста, если есть от 25 лет спецстажа.

Пенсионный возраст для работ с особо вредными условиями снижен: для мужчин — с 50 лет при наличии выслуги от 25 лет, из которых 10 лет — на вредных работах, для женщин — не менее 20 лет страхового стажа, из которых 7,5 лет — во вредных условиях.

Правила назначения спецпенсий в 2026 году

Пенсию за выслугу лет назначают с даты обращения в органы Пенсионного фонда. Если заявитель подает документы по почте, то с даты почтового штемпеля. ПФУ должен рассмотреть заявление до десяти дней.

По данным Пенсионного фонда, в 2026 году спецпенсии выросли больше всего, однако закон о Государственном бюджете предусматривает ограничение выплат, если превышают десять прожиточных минимумов (в этом году — 25 950 грн). На суммы сверх лимита применяют коэффициенты понижения:

  • более 10 до 11 прожиточных минимумов — 0,5;
  • 11-13 прожиточных минимумов — 0,4;
  • 13-17 прожиточных минимумов — 0,3;
  • 17-21 прожиточных минимумов — 0,2;
  • выше 21 прожиточного минимума — 0,1.

Однако такие ограничения не применяют к таким категориям граждан:

  • ветеранам;
  • участникам АТО/ООС;
  • лицам, принимавшим участие в обороне страны;.
  • к пенсиям в случае потери кормильца семьям погибших/пропавших без вести военных.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в ПФУ рассказали, кто может получать минимальную пенсию в размере 16 500 грн в 2026 году. Там пояснили, что такая ежемесячная выплата предусмотрена для некоторых граждан из числа участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС.

Еще Новини.LIVE писали, что в 2026 году законодательство предусматривает начисление различных надбавок к пенсионным выплатам граждан. В частности, некоторые женщины могут получать доплату до 40% от прожиточного минимума.

Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Автор:
Ксения Симонова
