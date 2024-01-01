Соцвиплати зростуть у 2024 році — хто з українців отримає більше

Грошові купюри. Фото: volyn24.com

Із 1 січня 2024 року для низки українців зростуть соціальні виплати. Також очікуються зміни для внутрішньо переміщених осіб (ВПО).

Про це розповідає NV.

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Що зміниться для переселенців у 2024 році

За планами уряду, виплати вразливим категоріям громадян з категорії вимушених переселенців мають намір продовжити. Йдеться про найбільш незахищених осіб ВПО, яким призначили держдопомогу на проживання до 1 серпня минулого року. Водночас, за постановою Кабміну від 11.07.2023 року №709 передбачається припинення нарахування виплат низці переселенців через місяць. Проте автоматично продовжать виплати ВПО ще на шість місяців для:

осіб, які втратили працездатність, чи пенсіонерів із низьким рівнем пенсійних виплат;

осіб з інвалідністю чи осіб, які мають дитину з інвалідністю;

дітей-сиріт та дітей, які позбавлені батьківського піклування.

Також планують призначити виплати після подання нової заяви для вразливих категорій внутрішніх переселенців.

Раніше у Міністерстві соціальної політики розробили проєкт постанови про пролонгування виплати матеріальної допомоги тим переселенцям, які одержували її до 1 серпня минулого року та період виплат для яких завершується наприкінці січня цього року.

Йдеться про держдопомогу на проживання у сумі 3 тис. грн для осіб з інвалідністю та дітей та 2 тис. грн для інших переселенців.

Згідно з постановою уряду № 332, виплати можуть призначатися на другий піврічний без додаткового звернення тим ВПО, які вперше звертаються за виплатами після 1 серпня 2023-го.

Оформлення офіційного статусу переселенця

За оформленням статусу внутрішньо переміщеної особи для всієї родини може звернутися одна людина від імені всіх. Раніше це потрібно було кожного. Нововведення поширюється виключно на тих, хто звертається за допомогою уперше.

Також період для фізичної ідентифікації одержувачів пенсій та соцвиплат в державному Ощадбанку продовжили з 31 грудня 2023-го до 31 березня 2024 року. Йдеться про внутрішньо переміщених осіб, які стали на облік до 24 лютого минулого року.

Розмір соцдопомоги з січня 2024-го

Окрім того, у 2024 році у зв'язку зі зростанням прожиткового мінімуму підвищаться прив'язані до нього різні види соціальних виплат, які минулого року не переглядали. Відповідно до Держбюджету-2024, розмір загального показника прожиткового мінімуму сягне 2,92 тис. грн. Розмір прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, підвищиться до 2361 грн.

Сума прожиткового мінімуму для дітей зміниться так:

до шести років — до 2563 грн;

від шести до 18-ти років — до 3196 грн.

У 2024 році громадяни, які мають власний бізнес та запросили на роботу внутрішньо переміщених осіб, почнуть отримувати більші суми компенсацій. Виплати прив’язали до мінімальної зарплатні, яка цьогоріч зросла.

Грошову допомогу для переселенців цієї зими можуть переглянути. Такі плани озвучили у Міністерстві реінтеграції, однак поки що невідомі ані точні терміни, ані новий можливий розмір.

Що ще варто знати

Нагадаємо, деякі українці можуть отримати грошову допомогу від благодійного фонду World Vision. Можна розраховувати на виплати близько 11 тис. гривень на одного члена родини.

Ще в Україні громадяни можуть оформити матеріальну допомогу на оплату оренди житла та житлово-комунальних послуг. Таку можливість надає один з благодійних фондів.