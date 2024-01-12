Выплат не будет — некоторым украинцам с января перестают начислять соцпомощь

Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE

В декабре 2023 СМИ сообщали о том, что с января 2024 некоторые внутренне перемещенные лица прекратят получать выплаты от государства. Сначала рассматривались планы прекратить финансовую поддержку для всех, кто имеет возможность найти работу, но сейчас этот вопрос остается на рассмотрении. Однако известно, что конкретные категории лиц уже не будут получать государственные выплаты с начала 2024 года.

О том, кто останется без социальной помощи в январе, рассказали GSMinfo.

Читайте также:

Кому прекратят начислять соцвыплаты

В сообщении говорится, что речь идет о выплатах, которые получают ВПЛ от государства. Это 2000 грн. ежемесячно на каждого взрослого члена семьи и 3000 грн. на каждого ребенка и человека с инвалидностью.

Следовательно, с января 2024 эти деньги больше не будут получать лица, которые:

Находятся более 30 дней за границей без уважительной причины. Уважительной причиной может выступить, например, лечение.

Состоят в тюрьме. Здесь речь идет о лицах, осужденных за колаборанство. Подпадают ли под эту категорию люди с другими статьями, пока точно неизвестно.

Лица, купившие объект недвижимости стоимостью более 100 000 гривен, и речь идет о личных средствах, а не о компенсации полученной от государства.

Лица, купившие автомобиль для собственных нужд. Однако здесь есть пункт, выплату прекращают начислять тем, кто купил относительно новый автомобиль, то есть не старше 5 лет.

Семьи, имеющие собственное и не поврежденное жилье, не находящееся на линии фронта, в оккупации или в зоне боевых действий. То есть жилье, в которое люди могли бы вернуться. Есть условие по площади жилья, оно должно быть из расчета не менее 13,65 м2 на каждого члена семьи.

Также выплату отменяют для тех, кто открыл в банке депозит на сумму не менее 100 000 гривен, или же купил на такую сумму валюту или ценные металлы.

Что еще нужно знать

Напомним, что в феврале текущего года украинцы из числа внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) массово потеряют материальную помощь. Выплаты будут предоставляться исключительно уязвимым категориям граждан.

Также мы писали, что в Украине растет количество лиц с инвалидностью на фоне войны. По нормам законодательства такие граждане имеют право на социальные выплаты и пенсию, суммы которых увеличились в 2024 году.