Виплати ВПО з 1 лютого скоротять — відомо, хто втратить допомогу

Українські переселенці. Фото: УНІАН

У лютому поточного року українці із числа внутрішньо переміщених осіб (ВПО) масово втратять матеріальну допомогу. Виплати надаватимуть виключно вразливим категоріям громадян.

Про це повідомляє Департамент соцполітики однієї із міських рад.

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Йдеться про виплати переселенцям у розмірі 2-3 тисячі гривень. Відповідно до законодавства, з 1 лютого буде скасована допомога для таких внутрішніх переселенців:

тим, хто має статус ВПО, отриманий до 1 серпня 2023-го (є виключення);

тим, хто подав заяви та отримали статус після 1 серпня 2023-го, матимуть право на виплати ще пів року, надалі допомога залежатиме від майнового стану, тому можливе перепризначення ще на одне півріччя;

тим, хто перебуває за кордоном понад 30 календарних днів без вагомих причин (такими причинами можуть бути службове відрядження, стажування, проходження лікування, реабілітації, догляд за хворими дітьми, оздоровлення дитини);

тим, хто повернувся на постійне місце проживання;

особам, які відбувають покарання/засуджено за колабораціонізм.

Кому автоматично перепризначать виплати ВПО

Деяким категоріям громадян допомогу на проживання цього року продовжать автоматично. Ті, хто зареєструвалися після 1 серпня минулого року, отримають можливість продовження права на щомісячні виплати на пів року на основі наступних підстав:

середнього загального доходу на одну особу не вище 8,37 тис. грн;

наявні рідні працездатного віку, доглядають за дитиною до шести років, дитиною, яка має важку хворобу, громадянами з інвалідністю (перша-друга група);

родина має троє та більше дітей до 18 років;

людина здійснює догляд за особами, вік яких більше 80 років;

громадянин — студент, навчається на денній або дуальній формі, не зареєстрований та не проживає у гуртожитку;

у перші пів року одержання виплат громадянин працевлаштувався, розпочав діяльність як фізособа-підприємець, отримав грант на бізнес або ваучер на здобуття освіти, а дохід не вищий за 6279 грн;

людина втратила працездатність, досягла пенсійного віку, має пенсію, меншу, ніж три прожиткові мінімуми для осіб, які втратили працездатність, на 1 січня року, коли було призначено відповідну допомогу;

неповнолітня та малолітня дитина, яка переїхала, не маючи супроводу законних представників.

Що ще варто знати

Нагадаємо, юристи розповіли про особливості отримання житлових субсидій внутрішньо переміщеними особами (ВПО). Зокрема, відомо, чи потрібно відмовлятися від допомоги за колишньою адресою.

Також ми писали, що український уряд заохочує приймати на роботу внутрішньо переміщених осіб (ВПО) значно вищими грошовими компенсаціями. Очікується, що у 2024 році суми виплат оновлять.