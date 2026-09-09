Зміна реквізитів соцвиплат: як перевести виплати на новий рахунок

Банківська картка. Фото: magnific.com

Українці, які отримують державну соціальну допомогу, можуть змінити банківські реквізити дистанційно. Для цього не обов’язково особисто звертатися до Пенсійного фонду — заяву можна подати через його вебпортал, якщо йдеться про визначені види виплат.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Пенсійний фонд України.

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Хто може змінити реквізити для соцвиплат

ПФУ нагадує, що про зміну банківського рахунку, на який надходить державна соціальна допомога, потрібно повідомити територіальний орган Фонду. Це необхідно для того, щоб виплати й надалі надходили за правильними реквізитами.

Зробити це можна онлайн через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду. Водночас дистанційна послуга доступна не для всіх без винятку виплат.

Зокрема, онлайн можна змінити реквізити для таких видів допомоги:

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компенсацій та відшкодувань;

виплат людям, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС;

допомог особам з інвалідністю внаслідок ушкоджень, спричинених вибухонебезпечними предметами;

державної соціальної допомоги людям, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю;

допомоги на догляд за людьми з психічними розладами;

допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів;

винагороди жінкам, яким присвоєно почесне звання України "Мати-героїня".

Як змінити банківський рахунок через ПФУ

Щоб подати заяву дистанційно, потрібно зайти на вебпортал Пенсійного фонду та авторизуватися за допомогою кваліфікованого електронного підпису.

Далі необхідно:

Увійти до особистого кабінету на порталі ПФУ. У меню "Комунікації з ПФУ" обрати "Заяви про призначення окремих державних соціальних допомог". Вибрати "Заява на зміну виплатних реквізитів ДСД та інших допомог". Заповнити електронну форму та вибрати відповідний вид допомоги. Внести персональні дані, інформацію про документ, що посвідчує особу, а також дані про місце проживання. Вказати новий банківський рахунок у форматі IBAN. Він складається з 29 цифр і літер. Додати скановані копії паспорта та ідентифікаційного номера. Сформувати заяву, перевірити внесені дані та підписати документ КЕП. Натиснути "Підписати та відправити в ПФУ".

Після надсилання заяви стежити за її опрацюванням можна в особистому кабінеті в розділі "Мої звернення".

Водночас важливо уважно перевірити номер нового рахунку перед відправленням заяви. Неправильно зазначені банківські реквізити можуть створити проблеми з отриманням коштів.

Нещодавно Новини.LIVE повідомляли, що один із банків припинить виплати ПФУ з 1 жовтня. Йдеться про Укрексімбанк, який припиняє співпрацю з Пенсійним фондом у частині виплати пенсій, субсидій, пільг та інших соціальних коштів. Одержувачам, які хочуть і надалі отримувати гроші на банківський рахунок, потрібно до 15 вересня обрати інший уповноважений банк і передати ПФУ нові реквізити.

Також Новини.LIVE писали, що велика покупка може вплинути на отримання соціальної допомоги. Під час призначення базової соціальної допомоги враховують окремі витрати та фінансові операції домогосподарства. Тому перед дорогою покупкою отримувачам соцдопомоги варто перевірити, чи може вона вплинути на право на виплату.