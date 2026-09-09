Изменение реквизитов социальных выплат: как перевести выплаты на новый счет

Банковская карта. Фото: magnific.com

Украинцы, получающие государственную социальную помощь, могут изменить банковские реквизиты удаленно. Для этого не обязательно лично обращаться в Пенсионный фонд — заявление можно подать через его веб-портал, если речь идет об определенных видах выплат.

Об этом сообщает Новини.LIVE ссылкой на Пенсионный фонд Украины.

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Кто может изменить реквизиты для соцвыплат

ПФУ напоминает, что об изменении банковского счета, на который поступает государственная социальная помощь, необходимо уведомить территориальный орган Фонда. Это необходимо для того, чтобы выплаты и в дальнейшем поступали по правильным реквизитам.

Сделать это можно онлайн через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда. При этом дистанционная услуга доступна не для всех без исключения выплат.

В частности, онлайн можно изменить реквизиты для следующих видов помощи:

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компенсаций и возмещений;

выплат лицам, пострадавшим в результате аварии на ЧАЭС;

пособий лицам с инвалидностью вследствие повреждений, вызванных взрывоопасными предметами;

государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью;

помощи на уход за людьми с психическими расстройствами;

помощи детям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов;

вознаграждения женщинам, удостоенным почетного звания Украины "Мать-героиня".

Как сменить банковский счет через ПФУ

Чтобы подать заявление удаленно, необходимо зайти на веб-портал Пенсионного фонда и авторизоваться с помощью квалифицированной электронной подписи.

Далее необходимо:

Войти в личный кабинет на портале ПФУ. В меню "Коммуникации с ПФУ" выбрать "Заявления о назначении отдельных государственных социальных пособий". Выбрать "Заявление об изменении реквизитов для выплаты ГСПО и других пособий". Заполнить электронную форму и выбрать соответствующий вид помощи. Ввести личные данные, информацию о документе, удостоверяющем личность, а также данные о месте проживания. Указать новый банковский счет в формате IBAN. Он состоит из 29 цифр и букв. Добавить отсканированные копии паспорта и идентификационного номера. Сформировать заявление, проверить введенные данные и подписать документ электронной подписью. Нажать "Подписать и отправить в ПФУ".

После отправки заявления следить за его обработкой можно в личном кабинете в разделе "Мои обращения".

При этом важно внимательно проверить номер нового счета перед отправкой заявления. Неправильно указанные банковские реквизиты могут создать проблемы с получением средств.

Недавно Новини.LIVE сообщали, что один из банков прекратит выплаты ПФУ с 1 октября. Речь идет об Укрэксимбанке, который прекращает сотрудничество с Пенсионным фондом в части выплаты пенсий, субсидий, льгот и других социальных средств. Получателям, которые хотят и в дальнейшем получать деньги на банковский счет, необходимо до 15 сентября выбрать другой уполномоченный банк и передать ПФУ новые реквизиты.

Также Новини.LIVE писали, что крупная покупка может повлиять на получение социальной помощи. При назначении базовой социальной помощи учитываются отдельные расходы и финансовые операции домохозяйства. Поэтому перед крупной покупкой получателям социальной помощи стоит проверить, может ли она повлиять на право на выплату.