Укрексімбанк припиняє виплати ПФУ з 1 жовтня: що робити отримувачам

Українські гривні в руках. Джерело: Новини.LIVE

Українців попередили про зміну порядку отримання державних виплат. Укрексімбанк із 1 жовтня припинить співпрацю з Пенсійним фондом у частині виплати пенсій, субсидій, пільг та інших соціальних коштів. Одержувачам потрібно до 15 вересня обрати інший банк і повідомити ПФУ нові реквізити.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Пенсійний фонд України.

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Хто має змінити банк

Зміни стосуються українців, які отримують від Пенсійного фонду виплати через АТ "Укрексімбанк". Банк із 1 жовтня припиняє співпрацю з ПФУ в частині обслуговування відповідних рахунків.

Йдеться про одержувачів:

пенсій;

житлових субсидій;

пільг;

інших державних соціальних виплат.

При цьому Пенсійний фонд не припиняє нарахування самих виплат. Людям потрібно лише визначитися з іншим способом їх отримання, якщо вони хочуть і надалі отримувати кошти через банківський рахунок.

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Що треба зробити до 15 вересня

Одержувачам, які користуються Укрексімбанком для отримання виплат від ПФУ, необхідно до 15 вересня 2026 року обрати інший уповноважений банк.

Після цього потрібно відкрити рахунок в обраній банківській установі та передати його реквізити Пенсійному фонду України.

Для цього необхідно:

Обрати інший уповноважений банк. Відкрити в ньому рахунок для отримання виплат. Подати заяву про зміну способу виплати пенсії або іншої соціальної виплати. Вказати реквізити нового рахунку.

Перелік уповноважених банків, через які здійснюються пенсійні та інші державні соціальні виплати, можна переглянути на сайті Пенсійного фонду.

Як передати нові реквізити ПФУ

Заяву про зміну способу отримання виплати можна подати онлайн через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України.

Також звернутися можна особисто до будь-якого сервісного центру ПФУ. При цьому в заяві необхідно зазначити реквізити рахунку, відкритого в іншому уповноваженому банку.

Таким чином, одержувачам не потрібно чекати 1 жовтня. Новий рахунок та відповідну заяву можна оформити заздалегідь, щоб після припинення співпраці Укрексімбанку виплати продовжили надходити через іншу банківську установу.

Що буде, якщо нічого не зробити

Якщо одержувач виплат через Укрексімбанк до 15 вересня не обере інший уповноважений банк і не повідомить про це Пенсійний фонд, самі виплати не скасують.

У такому разі з 1 жовтня 2026 року кошти виплачуватимуться через Укрпошту.

Тому тим, хто хоче отримувати пенсію, субсидію, пільгу чи іншу державну виплату саме на банківський рахунок, потрібно вчасно обрати іншу фінансову установу та передати ПФУ нові реквізити.

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