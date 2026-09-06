Субсидію можуть переглянути через депозит в банку: яка сума має значення у 2026 році

Гроші і платіжка в руках. Фото: Новини.LIVE

Велика сума на депозиті може вплинути на право українців отримувати житлову субсидію. У 2026 році Пенсійний фонд враховує кошти на банківських вкладах під час перевірки права на допомогу. Якщо на депозитах родини зберігається більше дозволеної суми, субсидію можуть не призначити. Відомо, який ліміт не можна перевищувати.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Пенсійний фонд України.

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Яка сума на депозиті може створити проблеми

У 2026 році діє правило: якщо на 1 число місяця, з якого людині призначають субсидію, у когось із членів домогосподарства або їхніх сімей на депозитному рахунку чи кількох рахунках є понад 100 000 гривень, це може стати причиною для відмови у виплаті. Так само враховуються облігації внутрішньої державної позики на суму понад 100 000 гривень.

Причому Пенсійний фонд дивиться не на один конкретний депозит, а на загальну суму коштів на всіх депозитних рахунках. Наприклад, у людини є три вклади:

40 000 гривень;

35 000 гривень;

30 000 гривень.

Окремо жоден із них не перевищує максимальний ліміт. Але разом це 105 000 гривень, тобто більше за встановлений поріг.

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Чи враховують гроші на звичайній картці

Тут важливо розрізняти депозит і звичайний поточний рахунок. Правило про понад 100 000 гривень стосується саме коштів на депозитному банківському рахунку або рахунках. Тому не варто вважати, що будь-яка велика сума на банківській картці автоматично позбавляє людину субсидії саме через цей критерій.

Наприклад, якщо після отримання зарплати на поточному рахунку тимчасово залишилося 120 000 гривень, це не те саме, що 120 000 гривень, покладені на депозит. Водночас ПФУ перевіряє фінансову ситуацію домогосподарства комплексно. Є й інші операції, які можуть вплинути на призначення субсидії.

Які ще операції перевіряють

Під час призначення субсидії значення може мати не тільки сума заощаджень. Наприклад, якщо протягом 12 місяців перед зверненням людина здійснила покупку нерухомості, автомобіля, цінних паперів, віртуальних активів чи інших товарів довгострокового користування на суму понад 100 000 гривень, це також може вплинути на право на допомогу.

Є окреме правило і щодо валюти. Якщо за 12 місяців до звернення людина придбала готівкову або безготівкову іноземну валюту чи банківські метали на загальну суму понад 50 000 гривень, це теж може стати підставою для відмови. Винятки передбачені, зокрема, для валюти, отриманої від благодійних організацій або придбаної для оплати медичних чи освітніх послуг.

Також Пенсійний фонд перевіряє наявність іншого житла, значної заборгованості за комунальні послуги та деякі інші обставини.

Чи заберуть субсидію, якщо на депозиті стало понад 100 тисяч

Йдеться про кошти, які людина має на 1 число місяця, з якого призначається субсидія. Тому не варто сприймати цю норму так, ніби будь-яке поповнення депозиту автоматично означає негайне припинення вже отриманої допомоги.

Які є винятки

Обмеження щодо депозиту не поширюється на дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, молодь, яка мала цей статус раніше, дитячі будинки сімейного типу та прийомні сім'ї.

Раніше Новини.LIVE писали, коли нова робота члена родини вплине на субсидію. ПФУ враховує доходи не за поточний місяць, а за визначений розрахунковий період. Тому після працевлаштування виплата може ще кілька місяців залишатися без змін, а новий дохід позначиться на ній під час наступного перерахунку.

Також Новини.LIVE розповідали, як у вересні може змінитися розмір субсидії. ПФУ автоматично перераховує виплати, якщо середньомісячний дохід родини за новий період зріс або зменшився більш ніж на 50%. При зростанні доходів субсидія може стати меншою, а при падінні — збільшитися, і подавати нову заяву для цього не потрібно.