ПриватБанк і соцвиплати — чому українка не може отримати допомогу на дитину

Попри те, що банківські рахунки, на які надходить соціальна грошова допомога в Україні не підлягають арешту, державний ПриватБанк понад три місяці блокує клієнтці доступ до дитячих соціальних виплат.

Про це написала одна з клієнток банку одна із клієнток на порталі "Мінфін" у розділі, де публікуються відгуки про роботу банків.

Що сталося

За словами жінки, державний виконавець отримав від неї усі необхідні документи та довідку з банку про цільове призначення коштів.

Однак свої гроші вона досі не отримала. Жінка зауважує, що виплати, зокрема, дитячих грошей, гарантуються:

статтею 73 Закону України "Про виконавче провадження", яка гарантує, що ці гроші не підлягають арешту;

постановою Національного банку України (НБУ) № 162 від 2019 року у якій йдеться про те, що банківські установи мають надати доступ клієнту до соціальних виплат після підтвердження їхнього цільового призначення.

"ПриватБанк повідомив, що причиною є некоректно оформлені листи виконавця, але при цьому банк фактично утримує соціальні кошти, порушуючи моє законне право на їхнє отримання", — йдеться у дописі жінки.

Клієнтка звернулася до НБУ з вимогами перевірити, чи законно діє ПриватБанк та зобов'язати установу негайно відновити доступ до грошей. Також жінка хоче отримати офіційне роз’яснення від банку щодо блокування грошей попри норми законодавства та вимоги НБУ.

Нагадаємо, ПриватБанк встановив обмеження на зняття готівкових коштів з карт. Ліміти можуть бути різними, оскільки все залежить від того, як клієнт хоче отримати гроші. Дізнавайтесь також, що зміниться у міжнародних переказах через Приват24.