Главная Финансы Соцвыплаты на карту ПриватБанка — какая проблема может возникнуть

Соцвыплаты на карту ПриватБанка — какая проблема может возникнуть

Ua ru
Дата публикации 22 сентября 2025 07:01
ПриватБанк и соцвыплаты — почему украинка не может получить помощь на ребенка
Человек держит в руках банковскую карточку и смартфон. Фото: Новини.LIVE

Несмотря на то, что банковские счета, на которые поступает социальная денежная помощь в Украине не подлежат аресту, государственный ПриватБанк более трех месяцев блокирует клиентке доступ к детским социальным выплатам.

Об этом написала одна из клиенток банка одна из клиенток на портале "Минфин" в разделе, где публикуются отзывы о работе банков.

Что произошло

По словам женщины, государственный исполнитель получил от нее все необходимые документы и справку из банка о целевом назначении средств.

Отзыв клиента о том, что ПриватБанк заблокировал детские выплаты. Скриншот Минфин

Однако свои деньги она до сих пор не получила. Женщина отмечает, что выплаты, в частности, детских денег, гарантируются:

  • статьей 73 Закона Украины "Об исполнительном производстве", которая гарантирует, что эти деньги не подлежат аресту;
  • постановлением Национального банка Украины (НБУ) № 162 от 2019 года, в котором говорится о том, что банковские учреждения должны предоставить доступ клиенту к социальным выплатам после подтверждения их целевого назначения.

"ПриватБанк сообщил, что причиной является некорректно оформленные письма исполнителя, но при этом банк фактически удерживает социальные средства, нарушая мое законное право на их получение", — говорится в заметке женщины.

Клиентка обратилась в НБУ с требованиями проверить, законно ли действует ПриватБанк и обязать учреждение немедленно восстановить доступ к деньгам. Также женщина хочет получить официальное разъяснение от банка по блокированию денег несмотря на нормы законодательства и требования НБУ.

Напомним, ПриватБанк установил ограничения на снятие наличных средств с карт. Лимиты могут быть разными, поскольку все зависит от того, как клиент хочет получить деньги. Узнавайте также, что изменится в международных переводах через Приват24.

выплаты ПриватБанк деньги жалобы социальная помощь
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
