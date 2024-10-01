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Соцвиплати на дітей з 1 жовтня — хто і які суми отримає

1 жовтня 2024 13:00
Ксенія Симонова - Редактор
Допомога на дітей — які розміри виплат будуть у жовтні
Діти на вулиці. Фото: nus.org.ua
Ксенія Симонова - Редактор

Держава з 1 жовтня поточного року продовжить надавати матеріальну допомогу на дітей за різноманітними соціальними програмами. Відомо, на які суми зможуть розраховувати українці.

Про це повідомляє видання Fakty.

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Зокрема, цього місяця самотні матері зможуть отримати наступні виплати:

  • діти до шести років — 2,563 тис. гривень;
  • діти від шести до 18 років — 3,196  тис. гривень;
  • студенти стаціонару віком від 18 до 23 років — 3,028  тис. гривень.

Розмір аліментів на дітей

Загалом мінімальний розмір аліментів залежить від віку дитину і в жовтні становить:

  • діти до шести років — 2,563 тис. гривень;
  • діти від 6 до 18 років — 3,196 тис. гривень;
  • діти 18-23 років — 3,028 тис. гривень.

Водночас, розмір максимальної суми аліментів не може перевищувати десять прожиткових мінімумів.

  • діти до 6 років — 25,63 тис. гривень;
  • діти від 6 до 18 років — 31,96 тис. гривень.

Виплати для дітей зі встановленою опікою

Цього місяця розмір виплат дітям, над якими встановлено опіку, залишився без змін:

  • діти до шести років — 6,407 тис. гривень;
  • діти від шести до 18 років — 7,99 тис. гривень.

Якщо дитина має інвалідність, то розмір виплат більший:

  • діти до шести років —  8,97 тис. гривень;
  • діти від шести до 18 років — 11,18 тис. гривень.

Що ще варто знати

Нагадаємо, українці можуть оформити допомогу від благодійної організації "СОС Дитячі Містечка" на дітей, які постраждали від війни. Йдеться про отримання малюками фізичних ушкоджень внаслідок бойових дій.

Також ми писали, що пенсіонери мають право на грошову допомогу від ВПП ООН. Виплати з 1 жовтня 2024 року нарахують тим, хто проживає у зоні бойових дій та мають низькі пенсії.

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