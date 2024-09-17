Грошова допомога пораненим дітям — як отримати 11 тис. грн

Українські переселенці. Фото: УНІАН

Українці можуть оформити грошову допомогу від благодійної організації "СОС Дитячі Містечка" на дітей, які постраждали від війни. Йдеться про отримання малюками фізичних ушкоджень внаслідок бойових дій.

Про це повідомляється на порталі організації.

Читайте також:

Хто може отримати допомогу

Там зазначили, що внаслідок війни в Україні загинули 559 дітей, а майже 1,5 тисячі — отримали поранення різного ступеня важкості.

"На жаль, з кожним днем ця цифра зростає. Обстріли росіян стають жорстокішими, і страждає більше цивільного населення. Всі ці діти та їхні сім’ї потребують підтримки", — йдеться у повідомленні.

В рамках програми, окрім грошей, надають таку допомогу:

допомогу в проходженні реабілітації в найкращих закладах країни;

допомогу з ліками та засобами реабілітації;

допомогу в проходженні медобстеження;

індивідуальну психологічну та логопедичну допомогу;

індивідуальні онлайн заняття зі шкільної програми

гуманітарну допомогу;

юридичну допомогу: консультації, супровід в оформленні інвалідності, соцвиплат;

інші послуги відповідно до потреб.

Де доступні виплати та як оформити

Проєкт поширюється на всю територію країни. При цьому допомогу зможуть отримати родини з дітьми, які перебувають в Україні або за її межами.

Одноразову грошову допомогу виплачують на кожну дитину, яка отримала поранення внаслідок вторгнення РФ, та становить 11 тис. гривень.

Щоб подати заяву, потрібно заповнити форму за цим посиланням.

Отримати більш детальну інформацію можна за телефоном +380 95 790 14 16.

Що ще варто знати

Нагадаємо, деякі категорії громадян можуть ще отримати одноразову грошову допомогу, присвячену Дню Незалежності-2024. Відповідні заяви на виплати прийматимуть ще більш ніж місяць.

Також у вересні 2024 року в одному з регіонів громадяни зможуть отримати кошти від Управління Верховного комісара ООН у справах біженців. Однією з умов права на таку допомогу є низькі доходи претендентів у Черкасах.