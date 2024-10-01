Помощь на детей — какие размеры выплат будут в октябре

Дети на улице. Фото: nus.org.ua

Государство с 1 октября текущего года продолжит оказывать материальную помощь на детей по разным социальным программам. Известно, на какие суммы могут рассчитывать украинцы.

Об этом сообщает издание Fakty.

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Размер выплат для одиноких матерей в октябре

В частности, в этом месяце одинокие матери смогут получить следующие выплаты:

дети до шести лет — 2,563 тыс. гривен;

дети от шести до 18 лет — 3,196 тыс. гривен;

студенты стационара в возрасте от 18 до 23 лет — 3,028 тыс. гривен.

Размер алиментов на детей

В целом минимальный размер алиментов зависит от возраста ребенка и в октябре составляет:

дети до шести лет — 2,563 тыс. гривен;

дети от 6 до 18 лет — 3,196 тыс. гривен;

дети 18-23 лет — 3,028 тыс. гривен.

В то же время, размер максимальной суммы алиментов не может превышать десять прожиточных минимумов.

дети до 6 лет — 25,63 тыс. гривен;

дети от 6 до 18 лет — 31,96 тыс. гривен.

Выплаты для детей с установленной опекой

В этом месяце размер выплат детям, над которыми установлена опека, остался без изменений:

дети до шести лет — 6,407 тыс. гривен;

дети от шести до 18 лет — 7,99 тыс. гривен.

Если ребенок имеет инвалидность, то размер выплат больше:

дети до шести лет — 8,97 тыс. гривен;

дети от шести до 18 лет — 11,18 тыс. гривен.

Что еще стоит знать

Напомним, украинцы могут оформить помощь от благотворительной организации "СОС Дитячі містечка" на детей, пострадавших от войны. Речь идет о получении малышами физических повреждений в результате боевых действий.

Также мы писали, что у пенсионеров есть право на денежную помощь от ВПП ООН. Выплаты с 1 октября 2024 года начислят проживающим в зоне боевых действий и имеющим низкие пенсии.