Выплаты на детей — размеры пособий и алиментов в феврале

Гривневые купюры в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В феврале 2025 года украинские граждане смогут рассчитывать на положенную социальную помощь на детей. Известно, какими будут размеры выплат, которые зависят от прожиточного минимума в стране.

Это предусмотрено законом "О Государственном бюджете Украины на 2025 год".

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Какие будут соцвыплаты беременным женщинам в феврале

В частности, в феврале предусмотрена помощь в связи с беременностью и родами для женщин. Так, максимальный размер выплат таких гражданок, которые работают, составляет 106,5 тыс. грн в месяц, а минимальный — 7,1 тыс. грн.

Сумма пособия официально трудоустроенной женщине будет установлена в зависимости от ее зарплаты за 12 календарных месяцев работы перед тем, которые уйти в декретный отпуск.

Для безработных сумму выплаты определяют, учитывая пособие по безработице. Так, нетрудоустроенным женщинам гарантируют 25% прожиточного минимума для трудоспособных лиц — 757 грн.

Выплаты в связи с рождением ребенка

Выплаты в связи с рождением малыша будут составлять 41,28 тыс. грн в феврале 2025 года. Помощь будут выплачивать несколькими траншами.

Из них — 10,32 тыс. грн — единоразово, а по 860 грн — ежемесячно в течение трех лет.

Выплаты на детей одиноким матерям в феврале

Что касается помощи матерям-одиночкам, то выплаты на детей в феврале будут составлять в зависимости от возраста:

на детей до шести лет — 2,56 тыс. грн;

на детей от шести до 18 лет — 3,19 тыс. грн;

на студентов стационара в возрасте 18 — 23 лет — 3,028 тыс. грн.

Алименты на детей в феврале

Размеры алиментов на детей в феврале будут иметь следующий диапазон:

на детей до шести лет — 2,56 тыс. грн;

на детей от шести до 18 лет — 3,19 тыс. грн;

на детей 18-23 лет — 3,028 тыс. грн;

Максимальная сумма алиментов не может превышать десять прожиточных минимумов. Для детей до шести лет — 25,63 тыс. грн. Для детей от шести до 18 лет — 31,96 тыс. грн.

В феврале выплаты детям, над которыми установлена ​​опека, остались без изменений:

для детей до шести лет — 6,4 тыс. грн;

для детей от шести до 18 лет — 7,99 тыс. грн.

Если ребенок с инвалидностью, то размер выплат больше:

для детей до шести лет — 8,97 тыс. грн;

для детей от шести до 18 лет — 11,18 тыс. грн.

Ранее мы рассказывали, что в 2025 году продолжилось действие государственной программы "Теплая зима". В ее рамках можно получить выплаты в 6,5 тыс. грн на детей из малообеспеченных семей и из числа переселенцев.

Также мы писали, что международная организация "СОС Детские Деревни" принимает заявки на помощь. Выплата может достигать 14,4 тыс. грн на одного ребенка.