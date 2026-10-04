Ощадбанк надасть грошові сертифікати: хто може отримати 10 000 грн

Банківська картка Ощадбанку та гроші. Фото: Новини.LIVE

До 31 грудня 2026 року у державній фінустанові "Ощадбанк" відбуватиметься акція з надання грошових сертифікатів від 10 000 грн. Винагороди зможуть отримати клієнти, яких банк обслуговує за спеціальною преміальною програмою, що передбачає додаткові можливості, ексклюзивний та високий рівень комфорту.

Про те, хто зможе отримати право на винагороду, розповідає видання Новини.LIVE.

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Кому Ощадбанк надасть грошові сертифікати

Як зазначається, банк святкує десятиріччя дії преміального банківського обслуговування Oschadbank Premium Banking для клієнтів, які цінують високі фінансові стандарти та персональний сервіс.

З цього приводу Ощадбанк надасть особливі подарунки власникам преміальних платіжних карток найвищого рівня від міжнародної системи Mastercard.

"Уже десять років Oschad Premium створює для своїх клієнтів особливий досвід — із персональним сервісом, привілеями та можливостями, що додають комфорту щоденним справам і відкривають нові враження. З нагоди ювілею Oschadbank Premium ми підготували подарунки для власників карток Mastercard World Elite", — йдеться у повідомленні.

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Які подарунки будуть доступні в Ощадбанку

Згідно з акційною програмою, банк розіграє сертифікати Giftmall номіналом 10 000 грн. Очікується, що щомісяця обиратимуть по 10 клієнтів, загалом — 30 за весь період акції.

Також передбачені сертифікати на подорожі номіналом 50 000 грн. Клієнти зможуть обрати відпочинок в одному з п’яти запропонованих готельних комплексів країни або використати сертифікат на подорож до іншого комплексу в регіонах чи за межами країни.

Як взяти участь у святковій програмі Ощадбанку

За правилами, від клієнтів не вимагають окремої реєстрації. Можливість виграти сертифікат даватимуть розрахунки карткою Mastercard World Elite від Ощадбанку від 30 000 грн упродовж кожного місяця.

Така сума гарантуватиме один шанс на виграш. Їх можна збільшити, якщо:

Оформити нову Mastercard World Elite — додатково один шанс. Почати робити розрахунки кредитними коштами на будь-яку суму — ще один шанс.

У разі виконання обох додаткових умов громадяни зможуть отримати три шанси у щомісячному розіграші. Обов’язковою умовою для всіх учасників є дотримання витрати мінімальної суми протягом акційного місяця.

Акція з нагоди 10-річчя Oschad Premium триватиме до 31 грудня 2026 року.

Раніше Новини.LIVE повідомляли про те, що Ощадбанк оновив договір обслуговування громадян. Восени нова редакція документа набула чинності. Йдеться про оновлені загальні правила користування послугами. Зокрема, банк оновив механізм стягнення комісій.

Також Новини.LIVE писали про те, які в Ощадбанку є непомітні комісії. Загалом налічується мінімум сім фіноперацій, через які можна переплатити зайве. Зокрема, грошові перекази через "Ощад 24/7" є безплатними, однак така ж дія у терміналах обійдеться у певну суму.