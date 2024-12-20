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Соцстрахование по-новому — кто получит 40 тыс. грн в 2025-м

20 декабря 2024 11:00
Ксения Симонова - Редактор
Реформа соцстрахования в 2025 году — кому увеличат выплаты до 40 тыс. грн
Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ксения Симонова - Редактор

Правительство готовит реформу системы социального страхования в Украине, что предполагает усиленную поддержку уязвимых категорий лиц. В частности, ожидается существенное повышение размера некоторых выплат.

Об этом рассказали в Министерстве социальной политики.

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Подробнее о реформировании системы соцстрахования

В Министерстве сообщили, что сейчас продолжается подготовка проекта закона о реформировании системы соцстрахования ко второму чтению. Оно предполагает создание современной системы поддержки, которая позволит людям, получившим травмы или болезни, иметь доступ к финансовой помощи, возможности для возвращения к полноценной жизни.

Документ предусматривает:

  • сохранение статуса инвалидности и всех бывших групп инвалидности;
  • для лиц с инвалидностью, пострадавших от несчастного случая, сохранится право на выплаты на все время действия такого статуса;
  • в случае предоставления бессрочной инвалидности или степени потери трудоспособности выплаты будут пожизненными.

Ожидаемые изменения в страховых выплатах

В ведомстве отметили, что документ предусматривает некоторые изменения.

  • ежемесячную страховую выплату в случае несчастного случая на производстве увеличат до пяти минимальных зарплат — 40 тыс. грн (сейчас выплачивают по 32 тыс. грн);
  • больничный будут оплачивать до 14 месяцев, чтобы в случае тяжелых травм или заболеваниях было больше времени на восстановление;
  • для лиц с частичной трудоспособностью будут сняты ограничения в три месяца в выплатах пособия по безработице, поскольку поиск работы может занять больше времени.

Также реформа изменит подход к поддержке ветеранов, оказав помощь на всех этапах: во время лечения, после его завершения и в процессе поиска работы.

Военные, уволенные из-за ранения, смогут получать больничные в 100% денежного довольствия (без боевых доплат) в течение всего периода лечения.

Ветеранам, которые ищут работу, будут оказывать финансовую помощь. Тем, кто воспользуется услугами Службы занятости, предоставят не менее 50% денежного довольствия на все время такого поиска.

Напомним, соцвыплаты, предоставляемые украинцам, зависят от двух показателей: прожиточного минимума и минимальной зарплаты. В следующем году они останутся на уровне предыдущего.

Также мы писали, что многодетные семьи могут получать ежемесячно выплаты на третьего и каждого следующего  малолетнего ребенка. Для этого необходимо обратиться в органы соцзащиты населения с пакетом документов.

Минсоцполитики безработица ветераны инвалидность страхование соцвыплаты

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