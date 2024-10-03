Допомога для багатодітних сімей 2024 — розмір виплат та список документів

Гроші у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні багатодітні родини можуть оформити щомісячну грошову допомогу на третю та кожну наступну малолітню дитину. Відомо, який розмір виплат та список необхідних документів у 2024 році.

Про це йдеться у матеріалах Міністерства соцiальної політики.

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Розмір допомоги для багатодітних сімей у 2024 році

Як зазначається, цьогоріч багатодітні родини можуть оформити соцвиплати на третю та кожну наступну дитину віком до шести років. Розмір допомоги становить 2,1 тис. грн на місяць.

Грошову допомогу починають виплачувати після того, як було подано заяву від одного з батьків. При цьому відповідну заяву можна подати будь-коли до досягнення дитиною вищевказаного віку.

Розмір такої допомоги включається до загального доходу сім'ї для розрахунку і призначення субсидій та визнання права на додаткові пільги для багатодітних родин.

Список документів та як отримати виплати

Громадяни, які бажають оформити соцвиплати на третю та кожну наступну дитину віком до шести років, повинні подати заяву до виконавчих органів сільських, селищних, міських рад або ЦНАПу.

Вимагають такий пакет документів:

посвідчення батьків багатодітної родини (копія з пред’явленням оригіналу);

посвідчення дитини з багатодітної сім'ї (копія з наданням оригіналу) (у разі досягнення дитиною з багатодітної сім'ї шестирічного віку);

свідоцтва про народження всіх дітей (копії з наданням оригіналів).

На оформлення послуги відводиться термін у десять календарних днів.

У разі відмови у наданні допомоги — рішення можна оскаржити в окружному адміністративному суді.

Що ще варто знати

Нагадаємо, держава у жовтні поточного року продовжить надавати матеріальну допомогу на дітей за різноманітними соціальними програмами. Відомо, на які суми зможуть розраховувати українці.

Також писали про здійснення нарахування соціальних виплат та пенсій людям з інвалідністю під час воєнного стану. Зокрема, у 2024 році розмір допомоги зріс завдяки перегляду прожиткового мінімуму.