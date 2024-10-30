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Нові соцвиплати — що відомо про реформу соціального страхування

30 жовтня 2024 12:24
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор
Реформа соціального страхування єПотенціал — що буде з виплатами по інвалідності
Гроші в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор

В Україні невдовзі стартує реформа соціального страхування під назвою "єПотенціал", яка запроваджує три нові категорії працездатності, що впливатимуть на доступ до соціальних виплат. Зокрема, працездатні громадяни, які будуть визнані такими, що можуть самостійно забезпечувати себе, не матимуть права на соціальну допомогу.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства соціальної політики України.

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Детальніше про реформу соцстрахування

Реформа передбачає суттєве оновлення системи соціального страхування для підвищення ефективності підтримки тих, хто переніс травми чи важкі захворювання. Вона спрямована на максимальне відновлення їхньої працездатності та повернення до активного життя.

Законопроєкт також передбачає чітке розмежування між поняттями "інвалідність" та "працездатність", вводячи три нові статуси, що визначатимуть обсяги й форму соціальної підтримки відповідно до стану здоров’я та здатності до самозабезпечення:

  • Повне стійке обмеження працездатності: для осіб, які втратили здатність до праці і не можуть забезпечувати своє існування, призначатимуться автоматичні щомісячні виплати.
  • Часткове обмеження працездатності: для людей, що зберігають певний трудовий потенціал, але потребують підтримки в навчанні чи працевлаштуванні. У цьому випадку виплати надаватимуться за умови участі у програмах адаптації або працевлаштування.
  • Працездатні особи: цей статус призначатиметься людям, які вважаються здатними до самостійного забезпечення і не потребують соціальних виплат.

Як працюватиме єПотенціал

Отже, держава пропонує варіативний підхід, спрямовуючи фінансову підтримку тільки тим, хто дійсно її потребує. Законопроєкт передбачає створення платформи "єПотенціал" — інноваційної системи соціального страхування, яка інтегрує соціальні та медичні послуги за допомогою цифрових технологій.

Ця платформа забезпечить прозорий та оперативний супровід кожного випадку, що мінімізує бюрократичні процедури та полегшує доступ до допомоги. Через "єПотенціал" громадяни зможуть подавати документи для отримання реабілітаційних та страхових виплат, отримувати консультації й реєструватися на програми працевлаштування, що значно підвищить зручність і швидкість обробки запитів на соціальну підтримку.

Одним із новаторських кроків реформи стане відмова від традиційної системи медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) на користь оцінки стану здоров’я мультидисциплінарними командами. Ці команди використовуватимуть цифрові інструменти для встановлення ступеня інвалідності та працездатності, розглядаючи не лише медичні показники, а й можливість повернення людини до роботи. Такий підхід забезпечить більш об’єктивну та всебічну оцінку кожного випадку.

Кому підвищать виплати

Для осіб із повною втратою працездатності держава планує підвищити рівень страхових виплат. Тим, хто частково відновив здоров'я і може працювати, надаватиметься підтримка у вигляді безкоштовних ліків, реабілітаційних засобів, програм професійного перенавчання та соціальних послуг. Реформа включатиме комплексний підхід до реабілітації, який передбачає такі зміни:

  • Подовжений оплачуваний період реабілітації: оплачувана відпустка для відновлення здоров’я може тривати до одного року.
  • Підвищення виплат під час реабілітації: новий вид лікарняного забезпечуватиме реабілітаційні виплати на рівні 70–100% середньої зарплати.
  • Збереження робочого місця: працівники, які потребують тривалої реабілітації, матимуть гарантії захисту від звільнення, навіть якщо період їхньої непрацездатності перевищує чотири місяці. Це є значним кроком уперед у порівнянні з чинним законодавством.

Серед ключових нововведень закону — електронний кейс-менеджмент, який забезпечить автоматизоване управління випадками інвалідності. Завдяки цьому всі соціальні й медичні дані будуть інтегровані в єдину цифрову систему, що значно спростить взаємодію громадян із медичними установами та державними органами, а також дозволить швидше отримувати необхідну допомогу.

Реформа також передбачає збереження чинних соціальних гарантій для осіб з інвалідністю, зокрема пенсійні виплати та щомісячну допомогу. Громадяни, які наразі отримують пенсію по інвалідності, продовжуватимуть її отримувати без змін. Це свідчить про те, що реформа спрямована на підвищення рівня соціальної підтримки, а не на його скорочення.

Законопроєкт запроваджує нові норми захисту осіб із обмеженою працездатністю. Зокрема, для працівників, які перебувають на тривалій реабілітації, робоче місце зберігатиметься понад чотири місяці. Це нововведення забезпечує стабільність і підтримку для тих, хто зазнав серйозної травми чи захворювання і потребує додаткового часу для повного відновлення.

Що ще варто знати

Нагадаємо, розповів заступник голови Національного агенства з питань запобігання корупції (НАЗК) Сергій Гупяк розповів, що із 31 грудня в Україні буде ліквідовано медико-санітарні комісії (МСЕК) у лікарнях. Натомість люди, яким необхідно отримати або підтвердити свою інвалідність, зможуть це зробити за новою системою із залученням одразу декількох органів. 

Ми також писали, що Верховна Рада України 29 жовтня в цілому прийняла закон про вдосконалення роботи медично-соціальних експертних комісій. Свої голоси "за" віддали 284 народні обранці.

виплати соціальна допомога МСЕК інвалідність Мінсоцполітики фінансова допомога

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