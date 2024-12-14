Соцдопомога у 2025 році — хто з пільговиків її отримуватиме

Соцвиплати у 2025 році — яких змін чекати українцям
Соціальні виплати в Україні фінансуються навіть в умовах повномасштабної війни з Росією. На грошову допомогу можуть розраховувати люди, які опинилися у складних життєвих обставинах.
Про це зазначають у Міністерстві соціальної політики.
Хто з українців отримує соцдопомогу
Отже, претендувати на державні виплати можуть:
- громадяни, які брали участь у бойових діях;
- малозабезпечені сім’ї;
- багатодітні родини;
- діти-сироти;
- ветерани;
- діти війни;
- члени родини загиблих або померлих ветеранів війни;
- постраждалі внаслідок аварії на Чорнобильській атомній електростанції.
Яким буде розмір соціальної допомоги у 2025 році
Зауважимо, що у 2025 році прожитковий мінімум та мінімальна зарплата залишиться на рівні минулого року — 2 920 грн та 8 тис. грн відповідно. Соціальні виплати, які отримують українці, залежать саме від цих показників.
Відповідно, соцдопомога для деяких категорій українців у 2025 році становитиме:
- для працездатних осіб — 45% прожиткового мінімуму — 1 362,6 грн;
- для осіб, які втратили працездатність, та осіб з інвалідністю — 100% від прожиткового мінімуму — 2 361 грн;
Водночас соціальна допомога маленьким українцям буде такою:
- дітям до шести років держава виплачуватиме по 3 331 грн допомоги,
- з 6 до 18 років – 4 154,8 грн,
- з 18 до 23 років (якщо громадянин здобуває освіту) – 3 936,4 грн.
Додамо, що сума грошових виплат розраховується індивідуально. Під час розрахунку зважають на категорію до якої належить особа, стан здоров'я громадянина та інші фактори.
Що ще варто знати
В Україні громадяни, які досягли пенсійного віку, але не мають відповідного страхового стажу для отримання повноцінної пенсії, можуть оформити соціальну допомогу.
Кошти виплачують людям, яким вже виповнилося 65 років, а їхній страховий стаж менший ніж 15 років. Щодо суми виплат, то у 2024 році громадяни, які втратили працездатність, щомісяця отримували від держави по 2 361 гривні.
Нагадаємо також, що в Україні у 2024 році зросла номінальна та реальна зарплати. Доктор економічних наук Людмила Черенько зауважила, що зарплати українців поступово повертаються до рівня довоєнного 2021 року.
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