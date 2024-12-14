Соцдопомога у 2025 році — хто з пільговиків її отримуватиме

Українські гроші. Фото: Pixabay

Соціальні виплати в Україні фінансуються навіть в умовах повномасштабної війни з Росією. На грошову допомогу можуть розраховувати люди, які опинилися у складних життєвих обставинах.

Про це зазначають у Міністерстві соціальної політики.

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Отже, претендувати на державні виплати можуть:

громадяни, які брали участь у бойових діях;

малозабезпечені сім’ї;

багатодітні родини;

діти-сироти;

ветерани;

діти війни;

члени родини загиблих або померлих ветеранів війни;

постраждалі внаслідок аварії на Чорнобильській атомній електростанції.

Яким буде розмір соціальної допомоги у 2025 році

Зауважимо, що у 2025 році прожитковий мінімум та мінімальна зарплата залишиться на рівні минулого року — 2 920 грн та 8 тис. грн відповідно. Соціальні виплати, які отримують українці, залежать саме від цих показників.

Відповідно, соцдопомога для деяких категорій українців у 2025 році становитиме:

для працездатних осіб — 45% прожиткового мінімуму — 1 362,6 грн;

для осіб, які втратили працездатність, та осіб з інвалідністю — 100% від прожиткового мінімуму — 2 361 грн;

Водночас соціальна допомога маленьким українцям буде такою:

дітям до шести років держава виплачуватиме по 3 331 грн допомоги,

з 6 до 18 років – 4 154,8 грн,

з 18 до 23 років (якщо громадянин здобуває освіту) – 3 936,4 грн.

Додамо, що сума грошових виплат розраховується індивідуально. Під час розрахунку зважають на категорію до якої належить особа, стан здоров'я громадянина та інші фактори.

Що ще варто знати

В Україні громадяни, які досягли пенсійного віку, але не мають відповідного страхового стажу для отримання повноцінної пенсії, можуть оформити соціальну допомогу.

Кошти виплачують людям, яким вже виповнилося 65 років, а їхній страховий стаж менший ніж 15 років. Щодо суми виплат, то у 2024 році громадяни, які втратили працездатність, щомісяця отримували від держави по 2 361 гривні.

Нагадаємо також, що в Україні у 2024 році зросла номінальна та реальна зарплати. Доктор економічних наук Людмила Черенько зауважила, що зарплати українців поступово повертаються до рівня довоєнного 2021 року.