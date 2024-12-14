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Соцвиплати у 2025 році — яких змін чекати українцям

14 грудня 2024 06:45
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор
Соцдопомога у 2025 році — хто з пільговиків її отримуватиме
Українські гроші. Фото: Pixabay
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор

Соціальні виплати в Україні фінансуються навіть в умовах повномасштабної війни з Росією. На грошову допомогу можуть розраховувати люди, які опинилися у складних життєвих обставинах.

Про це зазначають у Міністерстві соціальної політики.

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Отже, претендувати на державні виплати можуть: 

  • громадяни, які брали участь у бойових діях;
  • малозабезпечені сім’ї; 
  • багатодітні родини; 
  • діти-сироти; 
  • ветерани; 
  • діти війни; 
  • члени родини загиблих або померлих ветеранів війни; 
  • постраждалі внаслідок аварії на Чорнобильській атомній електростанції. 

Яким буде розмір соціальної допомоги у 2025 році

Зауважимо, що у 2025 році прожитковий мінімум та мінімальна зарплата залишиться на рівні минулого року — 2 920 грн та 8 тис. грн відповідно. Соціальні виплати, які отримують українці, залежать саме від цих показників. 

Відповідно, соцдопомога для деяких категорій українців у 2025 році становитиме: 

  • для працездатних осіб — 45% прожиткового мінімуму — 1 362,6 грн;
  • для осіб, які втратили працездатність, та осіб з інвалідністю — 100% від прожиткового мінімуму — 2 361 грн;

Водночас соціальна допомога маленьким українцям буде такою:

  • дітям до шести років держава виплачуватиме по 3 331 грн допомоги,
  • з 6 до 18 років – 4 154,8 грн,
  • з 18 до 23 років (якщо громадянин здобуває освіту)  – 3 936,4 грн.

Додамо, що сума грошових виплат розраховується індивідуально. Під час розрахунку зважають на категорію до якої належить особа, стан здоров'я громадянина та інші фактори.

Що ще варто знати 

В Україні громадяни, які досягли пенсійного віку, але не мають відповідного страхового стажу для отримання повноцінної пенсії, можуть оформити соціальну допомогу.

Кошти виплачують людям, яким вже виповнилося 65 років, а їхній страховий стаж менший ніж 15 років. Щодо суми виплат, то у 2024 році громадяни, які втратили працездатність, щомісяця отримували від держави по 2 361 гривні. 

Нагадаємо також, що в Україні у 2024 році зросла номінальна та реальна зарплати. Доктор економічних наук Людмила Черенько зауважила, що зарплати українців поступово повертаються до рівня довоєнного 2021 року. 

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