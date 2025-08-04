Пенсії в Україні — яка буде виплата при зарплаті 8 тис. грн та 40 років стажу

Люди похилого віку з паперами. Фото: Freepik

Розмір пенсії за віком для українських громадян визначається індивідуально і залежить від набутого страхового стажу та отриманої заробітної плати протягом трудової діяльності, з якої сплачувалися офіційні страхові внески. Відомо, на яку пенсію можуть розраховувати українці, які мають 40 років стажу.

Відповідні розрахунки навело профільне видання "На пенсії".

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Вимоги до стажу для виходу на пенсію у 2025 році

Згідно з законом №1058-IV "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", в Україні вимоги для жінок та чоловіків до пенсійного віку є однаковим і стартує з 60 років. Проте цього недостатньо для оформлення виплат, адже право на отримання пенсії за віком також залежить від певного обсягу стажу.

Вимоги до останнього щороку посилюють. Для кожного віку встановлено окрему тривалість стажу. Зокрема, у 2025 році вимога щодо стажу зросла на один рік, до:

пенсія у 60 років — потрібно мати мінімально 32 роки стажу;

пенсія у 63 роки — необхідно мати від 22 до 32 років стажу;

пенсія у 65 років — треба мати мінімально 15 років стажу.

За планами влади, вимоги щодо тривалості стажу зростатимуть до 2028 року. Для того, щоб мати право оформити пенсію у 60 років, необхідно вже буде мати щонайменше 35 років стажу.

Пенсія із 40-річним страховим стажем

За інформацією видання, якщо громадянин за трудову діяльність має 40 років офіційного страхового стажу, то гарантовано зможе вийти на заслужений відпочинок у 60 років.

Щодо розміру пенсії, то на нього впливатиме кілька індивідуальних факторів.

Якщо припустити, що громадянин отримував мінімальну заробітну плату (у 2025 році — 8 тис. грн), то розмір пенсії становитиме 3,6 тис. грн.

З аналогічними показниками щодо стажу та зарплати, вихід на пенсію у 65 років зможе забезпечити виплату на рівні 4,7 тис. грн.

Як пояснив експерт з пенсійних питань Сергій Коробкін, страховий стаж у 40 років вважається понаднормовим.

За правилами законодавства, понаднормовий стаж для жінок та чоловіків різниться. А саме:

для жінок стаж має становити понад 30 років;

для чоловіків розмір стажу має перевищувати 35 років.

Кожен рік набутого понаднормового стажу гарантує збільшення пенсії на 1% від основного розміру, проте не більш ніж на 1% від рівня прожиткового мінімуму (у 2025 році становить 2361 грн).

У разі, якщо громадянин отримував зарплату у розмірі 15 тис. грн, то зможе розраховувати на суму у 6,7 тис. грн. Йдеться про такі дані для розрахунку:

страховий стаж незмінний — 40 років;

заробітна плата — 15 тис. грн;

вік громадянина — 60 років.

За аналогічних показників, якщо людина вийде на пенсію у 65 років, то сума зросте до 8,7 тис. грн.

Видання зауважило, що йдеться про приблизні підрахунки, адже на кінцевий розмір пенсії впливатимуть індивідуальні ситуації кожного пенсіонера.

Раніше ми розповідали, хто з багатодітних матерів має право на надбавку до пенсії у розмірі 37% від розміру прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. Розмір виплат різниться залежно від кількості дітей.

Також ми писали, хто з українців, які працюють у шкідливих умовах, можуть оформити пенсію, не чекаючи 60-річчя. Вийти раніше на залужений відпочинок можна за наявності підтвердження певної кількості стажу відповідної роботи.