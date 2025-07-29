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Головна Фінанси Ранній вихід на пенсію через шкідливу роботу — які умови

Ранній вихід на пенсію через шкідливу роботу — які умови

Ua ru
Дата публікації: 29 липня 2025 06:10
Пільгова пенсія для працівників на шкідливих роботах — хто має право та які умови
Чоловік та жінка похилого віку. Фото: Freepik

В Україні громадяни, які працюють у шкідливих умовах, можуть вийти на пенсію, не чекаючи  60-річчя. Для цього необхідне підтвердження спеціального стажу відповідними документами.

Це передбачено постановою уряду від №162.

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Йдеться про постанову "Про затвердження списків виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість в яких дає право на 
пенсію за віком на пільгових умовах".

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Коментуючи відповідний документ, у Пенсійному фонді зазначили, що навіть якщо жінка працювала у шкідливих умовах десять років, а чоловік понад 12 років за Списком №2 виробництв, робіт, професій, посад, то матимуть право на пенсію віком на пільгових умовах. Такі громадяни зможуть вийти на пенсію після досягнення 55-річного віку за наявності страхового стажу:

  • щонайменше 30 років у чоловіків (не менше 12 років 6 місяців на зазначених роботах);
  • щонайменше 25 років у жінок (не менше 10 років на зазначених роботах).

До Списку №2 виробництв і робіт, що дають право на пільгову пенсію, входять різноманітні сфери, такі як металургія, гірнича промисловість, хімічне виробництво, будівництво.

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Нюанси оформлення пільгової пенсії

Щоб оформити дострокову пенсію, необхідне підтвердження відповідного права на основі:

  • записів у трудовій книжці;
  • довідок, які видають на підприємствах, в установах, організаціях або їх правонаступники.

Довідка повинна містити наступну інформацію: 

  • періоди шкідливої роботи, що будуть зараховані до спеціального страхового стажу;
  • професія/посада такого працівника;
  • характер шкідливої роботи;
  • розділ, найменування списків, куди включається відповідний період роботи;
  • первинні документи за період виконання роботи, на основі яких було видано таку довідку.

Раніше ми писали, що три категорії громадян зможуть отримати додатково 1 тис. грн у серпні 2025 року. Пенсійний фонд нарахує такі виплати до Дня Незалежності.  

Також ми повідомляли, що багатодітні матері можуть отримати надбавку до пенсії. Відомо, кому з них передбачена виплата у розмірі 37% від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб.   

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Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
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