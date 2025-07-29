Пільгова пенсія для працівників на шкідливих роботах — хто має право та які умови

Ранній вихід на пенсію через шкідливу роботу — які умови
В Україні громадяни, які працюють у шкідливих умовах, можуть вийти на пенсію, не чекаючи 60-річчя. Для цього необхідне підтвердження спеціального стажу відповідними документами.
Це передбачено постановою уряду від №162.
Вихід на пенсію, якщо є стаж роботи у шкідливих умовах
Йдеться про постанову "Про затвердження списків виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість в яких дає право на
пенсію за віком на пільгових умовах".
Коментуючи відповідний документ, у Пенсійному фонді зазначили, що навіть якщо жінка працювала у шкідливих умовах десять років, а чоловік понад 12 років за Списком №2 виробництв, робіт, професій, посад, то матимуть право на пенсію віком на пільгових умовах. Такі громадяни зможуть вийти на пенсію після досягнення 55-річного віку за наявності страхового стажу:
- щонайменше 30 років у чоловіків (не менше 12 років 6 місяців на зазначених роботах);
- щонайменше 25 років у жінок (не менше 10 років на зазначених роботах).
До Списку №2 виробництв і робіт, що дають право на пільгову пенсію, входять різноманітні сфери, такі як металургія, гірнича промисловість, хімічне виробництво, будівництво.
Нюанси оформлення пільгової пенсії
Щоб оформити дострокову пенсію, необхідне підтвердження відповідного права на основі:
- записів у трудовій книжці;
- довідок, які видають на підприємствах, в установах, організаціях або їх правонаступники.
Довідка повинна містити наступну інформацію:
- періоди шкідливої роботи, що будуть зараховані до спеціального страхового стажу;
- професія/посада такого працівника;
- характер шкідливої роботи;
- розділ, найменування списків, куди включається відповідний період роботи;
- первинні документи за період виконання роботи, на основі яких було видано таку довідку.
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