Соцпомощь для лиц от 65 лет — кто имеет право и как оформить

В Украине гражданам, которые достигли 65-летия и не имеют права на пенсию из-за отсутствия достаточного количества страхового стажа, предусмотрена социальная помощь. Размер привязан к показателю прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц на 2025 год.

Об этом говорится в материалах портала "Бесплатная юридическая помощь".

Кто может рассчитывать на соцпомощь

Поскольку в 2025 году на один год выросли требования к продолжительности страхового стажа, необходимого для выхода на заслуженный отдых по возрасту, не все смогли воспользоваться таким правом. Для того, чтобы оформить пенсию в 60 лет, нужно иметь минимум 32 года стажа как для мужчин, так и для женщин.

В 63 года можно оформить пенсию, если объем стажа составляет от 22 до 31 года. Пенсионные выплаты назначают в 65 лет при наличии страхового стажа от 15 до 21 года.

Кто не смог воспользоваться такой возможностью из-за отсутствия достаточного количества стажа, может рассчитывать при определенных правилах на государственную социальную помощь или "соцпенсию". Такое право гарантируют:

гражданам, которые достигли 65 лет и не могут оформить пенсию или установлена группа инвалидности;

людям, которые не получают пенсию/социальные выплаты;

малообеспеченным гражданам.

Исчерпывающий список требований для получения соцпомощи содержится в правительственном постановлении № 261 от 2 апреля 2005 года.

Помощь назначают и выплачивают при следующих условиях:

если у заявителей есть украинское гражданство и проживают на постоянной основе на территории Украины;

если заявитель является иностранцем и лицом без гражданства, переселился в Украину для постоянного проживания;

если речь идет о беженцах и людях, которые нуждаются в дополнительной защите;

если заявитель является гражданином Польши и находится в Украине.

Какие предусмотрены размеры помощи

Размер соцпомощи зависит от показателя прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц по состоянию на 2025 год. А именно:

для людей с инвалидностью I группы — 100% (2361 грн);

для людей с инвалидностью II группы — 80% (1888 грн);

для людей с инвалидностью III группы — 60% (1416 грн);

для священнослужителей — 50% (1180 грн);

для тех, кому исполнилось 65 лет — 30% (708 грн).

Для того, чтобы оформить такую помощь, необходимо подготовить такой пакет документов и обратиться в ПФУ:

заявление о назначении выплат;

паспорт гражданина;

трудовая книжка;

карта налогоплательщика;

декларация о доходах и имущественном состоянии, где указан состав семьи.

Помощь выплатят:

для лиц, достигших 65 лет, — пожизненно при условии соблюдения правил;

для лиц, имеющих инвалидность, — на время установления инвалидности.

