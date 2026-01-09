Виплата 10,8 тис. грн — ще у двох містах доступна допомога від БФ Право на захист

Жінка тримає гроші в руках. Фото: Новини.LIVE

Благодійний фонд "Право на захист" приймає заявки на виплату грошової допомоги від Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) у ще двох українських містах. Звернутися за допомогою можна, попередньо заповнивши заявку.

Про це йдеться у повідомленні пресцентру фонду у Telegram.

Де доступна грошова допомога у січні

Долучитися до програми допомоги від УВКБ ООН та БФ "Право на захист" можуть жителі міст Полтава та Кременчук. Згідно з правилами, у 2026 році родини зможуть отримати по 10,8 тис. грн на кожну особу (по 3,6 тис. грн за три місяці).

Організатори приймають заявки на грошову допомогу від громадян, яких війна змусила переїздити в інші регіони чи за кордон:

Від переселенців, якщо переїзд стався не більш ніж шість місяців тому; Від біженців, які повернулись на батьківщину, і є документ про факт виїзду.

Під час розгляду заявок організатори будуть звертати увагу на фінансовий стан претендентів. Дохід на кожну особу в домогосподарстві не повинен перевищувати суму у 6,3 тис. грн. Також можуть відмовити тим, хто за останні три місяці отримував аналогічні виплати.

Окрім того, необхідно належати до однієї з категорій вразливості:

Неповна сім'я, де матір/батько самостійно виховують неповнолітніх дітей/мають на утриманні громадян, яким понад 55 років;

Родини очолюють люди, віком більші ніж 55 років або виховують дітей до 18 років;

Родини, де є люди з інвалідністю/важкими хворобами.

Правила реєстрації у програмі допомоги

Як зазначили організатори, подавати заявки на отримання виплат жителі Полтави та Кременчук можуть за електронним записом.

Збір даних громадян будуть проводити по кілька номерів в прийомні дні. Заздалегідь потрібно підготувати такі документи:

паспорт/ідентифікаційний код;

довідка ВПО (за наявності);

банківський рахунок;

свідоцтво про народження (на кожну дитину);

документ, що посвідчить законну опіку над дитиною (за потреби);

посвідчення/медичні довідки.

