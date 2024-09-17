Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Фінанси arrow Соціальна стипендія до 5 тис. грн — хто має право та як отримати у 2024 році arrow

Соціальна стипендія до 5 тис. грн — хто має право та як отримати у 2024 році

17 вересня 2024 11:00
Ксенія Симонова - Редактор
Соціальна стипендія у 2024 році — які суми та хто має право
Гроші в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ксенія Симонова - Редактор

В Україні у 2024 році держава продовжує виплачувати соціальні стипендії юним громадянам. Відомо, хто має право на такі виплати та які суми передбачені.

Про це повідомляє видання Fakty.

Читайте також:

Хто має право на соціальні стипендії

Як зазначається, соціальні стипендії призначають здобувачам першого та другого рівня вищої освіти (бакалаврам та магістрам), які отримують освіту за держзамовленням на денній або дуальній формі здобуття освіти і не перебувають в академічній відпустці.

Така стипендія призначається лише певним категоріям студентів (курсантів):

  • дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування;
  • особам, які на час навчання у віці від 18 до 23 років втратили батьків (померли/загинули/зникли безвісти);
  • особам, які постраждали через аварію на Чорнобильській АЕС;
  • громадянам з досвідом роботи у шахті з важкими/небезпечними умовами від трьох років;
  • особам, визнаним постраждалими учасниками Революції Гідності/учасниками бойових дій;
  • дітям, один із батьків яких загинув у період протестів/помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва;
  • дітям, зареєстрованим як внутрішньо переміщені особи (до завершення навчання — до 23 років);
  • студентам з інвалідністю (отриманою через війну);
  • громадянам, які проживають у сім’ях з невеликим доходом;
  • дітям захисників України/загиблих/померлих/зниклих безвісти учасників Революції Гідності/учасників бойових дій/осіб з інвалідністю через війну;
  • дітям, які проживають у населених пунктах біля фронту.

Торік уряд ухвалив рішення, згідно з яким з 1 січня 2024 року такі стипендії можуть також отримувати студенти закладів фахової передвищої та вищої освіти, які перебували у російському полоні, ув’язнені чи були позбавлені свободи через агресію РФ.

Які виплачують суми соціальної стипендії

Сума соціальної стипендії залежить від категорії. Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, які здобувають освіту в установах професійної вищої та вищої освіти, мають такі стипендії:

  • для дітей-сиріт та дітей, позбавленого батьківського піклування 18-23 років — 4,54 тис. грн;
  • для дітей-сиріт та дітей, позбавленого батьківського піклування до 18 років – 4,79 тис. грн;
  • для інших студентів вишів становить — 1,18 тис. грн;
  • для студентів (курсантів) закладів фахової передвищої освіти — 890 грн.

Що ще варто знати

Нагадаємо, українці можуть оформити грошову допомогу від благодійної організації "СОС Дитячі Містечка" на дітей, які постраждали від війни. Йдеться про отримання малюками фізичних ушкоджень внаслідок бойових дій.

Також ми писали, що деякі категорії громадян можуть ще отримати одноразову грошову допомогу, присвячену Дню Незалежності-2024. Відповідні заяви на виплати прийматимуть ще більш ніж місяць.

діти фінансова допомога гроші стипендії соцвиплати грошова допомога

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

11:22 Розстріл вінницьких поліцейських, у якому підозрюють одеситів, передано до суду — деталі

11:13 Росіяни завдали потужних ударів по деокупованій Херсонщині — в поліції показали наслідки

11:12 Російські війська постійно потрапляють в оточення на Курщині — в ЦПД пояснили, як ЗСУ це вдається

Термінова новина

11:10 У Сумах пролунали чергові вибухи

11:00 Соціальна стипендія до 5 тис. грн — хто має право та як отримати у 2024 році

Зеленський відповів, чи було вже застосування іранських ракет по Україні - 80x80

Зеленський відповів, чи було вже застосування іранських ракет по Україні

10:53 Подбайте про безпеку — на Одесу насувається сильний шторм

10:48 Німеччина виділить Україні додатково 100 мільйонів євро, щоб пережити зиму

10:42 Зеленський привітав рятівників ДСНС України з професійним святом

10:33 Нові версії банкнот доларів США — коли були випущені та який дизайн

10:30 Банки розкриватимуть банківську таємницю та особисті дані клієнтів на запит поліції

11:22 Розстріл вінницьких поліцейських, у якому підозрюють одеситів, передано до суду — деталі

11:13 Росіяни завдали потужних ударів по деокупованій Херсонщині — в поліції показали наслідки

11:12 Російські війська постійно потрапляють в оточення на Курщині — в ЦПД пояснили, як ЗСУ це вдається

Термінова новина

11:10 У Сумах пролунали чергові вибухи

11:00 Соціальна стипендія до 5 тис. грн — хто має право та як отримати у 2024 році

Зеленський відповів, чи було вже застосування іранських ракет по Україні - 80x80

Зеленський відповів, чи було вже застосування іранських ракет по Україні

10:53 Подбайте про безпеку — на Одесу насувається сильний шторм

10:48 Німеччина виділить Україні додатково 100 мільйонів євро, щоб пережити зиму

10:42 Зеленський привітав рятівників ДСНС України з професійним святом

10:33 Нові версії банкнот доларів США — коли були випущені та який дизайн

10:30 Банки розкриватимуть банківську таємницю та особисті дані клієнтів на запит поліції

06:40 Ціни за 1 кг латуні у вересні — скільки в Україні коштують кольорові метали в Україні

06:31 Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло

13 вересня 2024
Ексклюзив

22:54 Зима близько, а світло у Львові ні — в якому стані енергосистема у місті

20:29 Втратив непоганий дохід — скільки заробляв ексміністр закордонних справ Дмитро Кулеба

12 вересня 2024

06:46 Якими будуть ціни на iPhone 16 в Україні та як зміниться вартість інших моделей після його виходу

11 вересня 2024
Ексклюзив

18:52 Двобій року — як пройшли дебати Дональда Трампа та Камали Гарріс

06:40 Ціни на алюміній в Україні — скільки коштує 1 кг кольорових металів у вересні

10 вересня 2024

06:40 Вартість кольорових металів у вересні — скільки ви отримаєте за 1 кг міді в Україні

06:30 В Україні почали падати ціни на кукурудзу — скільки коштує 1 тонна зерна у вересні

9 вересня 2024

00:12 iPhone 16, Apple Watch Series 10 та нові AirPods — які новинки показали на презентації Apple

Text

09:42 Нардеп сказав, хто буде затверджувати підприємства для економічного бронювання

Text

08:00 "План перемоги" України від Зеленського та проєкт держбюджету-2025 — ефір Ранок.LIVE

16 вересня 2024
Text

22:30 Джонсон відзначив досягнення України під час наступальної операції на Курщині

Text

21:31 Нардеп Цимбалюк заявив, що кадрові зміни в уряді продовжаться восени

Text

20:38 Експертка з ЖКГ Ненно заявила про неминучість підвищення тарифів на обслуговування будинків

Text

17:44 Буданов розкрив плани Кремля, Зеленський виступить на Генасамблеї ООН — ефір Вечір.LIVE

Text

17:25 Пендзин спрогнозував курс долара наприкінці 2024 року

Зеленський відповів, чи було вже застосування іранських ракет по Україні - 80x80

Зеленський відповів, чи було вже застосування іранських ракет по Україні

Text

13:00 Негода в Європі та гранти на навчання для українців — ефір День.LIVE

Text

12:43 Відключення точно будуть — експерт пояснив, чому взимку вимикатимуть світло

Text

12:42 У ЗСУ назвали термін, до якого окупанти хочуть вийти на кордони Донбасу

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

23:24 Кулеба після відставки емоційно звернувся до українців — що сказав

4 вересня 2024

07:30 Бізнес може бронювати працівників, але є нюанси — за яких умов можуть лишити бронювання

12 вересня 2024

06:01 Ощадбанк залишив пенсіонера без грошей — чому блокують 100% суми

4 вересня 2024
Новина з відео

21:39 Українців жорстко каратимуть за відмову ТЦК пред'являти ВОД — що загрожує

9 вересня 2024

00:30 Друзі Джей Ло та Аффлека розповіли, чия ідея була придбати багатомільйонний будинок

6 вересня 2024

06:45 Тест з ПДР — вкажіть черговість проїзду авто на перехресті за 30 секунд

9 вересня 2024

09:41 Військові можуть залишитися без зарплат — у Раді зробили важливу заяву

10 вересня 2024

03:20 Торт за 15 хвилин, всього з 5 інгредієнтів — без випічки, швидко, бюджетно і дуже смачно

12 вересня 2024

14:31 Підвищення пенсій на 1500 грн — що відомо про майбутню індексацію

13 вересня 2024

06:10 Українці отримають доплати до пенсій у 889 грн — хто має право