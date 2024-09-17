Соціальна стипендія у 2024 році — які суми та хто має право

Гроші в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні у 2024 році держава продовжує виплачувати соціальні стипендії юним громадянам. Відомо, хто має право на такі виплати та які суми передбачені.

Про це повідомляє видання Fakty.

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Хто має право на соціальні стипендії

Як зазначається, соціальні стипендії призначають здобувачам першого та другого рівня вищої освіти (бакалаврам та магістрам), які отримують освіту за держзамовленням на денній або дуальній формі здобуття освіти і не перебувають в академічній відпустці.

Така стипендія призначається лише певним категоріям студентів (курсантів):

дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування;

особам, які на час навчання у віці від 18 до 23 років втратили батьків (померли/загинули/зникли безвісти);

особам, які постраждали через аварію на Чорнобильській АЕС;

громадянам з досвідом роботи у шахті з важкими/небезпечними умовами від трьох років;

особам, визнаним постраждалими учасниками Революції Гідності/учасниками бойових дій;

дітям, один із батьків яких загинув у період протестів/помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва;

дітям, зареєстрованим як внутрішньо переміщені особи (до завершення навчання — до 23 років);

студентам з інвалідністю (отриманою через війну);

громадянам, які проживають у сім’ях з невеликим доходом;

дітям захисників України/загиблих/померлих/зниклих безвісти учасників Революції Гідності/учасників бойових дій/осіб з інвалідністю через війну;

дітям, які проживають у населених пунктах біля фронту.

Торік уряд ухвалив рішення, згідно з яким з 1 січня 2024 року такі стипендії можуть також отримувати студенти закладів фахової передвищої та вищої освіти, які перебували у російському полоні, ув’язнені чи були позбавлені свободи через агресію РФ.

Які виплачують суми соціальної стипендії

Сума соціальної стипендії залежить від категорії. Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, які здобувають освіту в установах професійної вищої та вищої освіти, мають такі стипендії:

для дітей-сиріт та дітей, позбавленого батьківського піклування 18-23 років — 4,54 тис. грн;

для дітей-сиріт та дітей, позбавленого батьківського піклування до 18 років – 4,79 тис. грн;

для інших студентів вишів становить — 1,18 тис. грн;

для студентів (курсантів) закладів фахової передвищої освіти — 890 грн.

Що ще варто знати

Нагадаємо, українці можуть оформити грошову допомогу від благодійної організації "СОС Дитячі Містечка" на дітей, які постраждали від війни. Йдеться про отримання малюками фізичних ушкоджень внаслідок бойових дій.

Також ми писали, що деякі категорії громадян можуть ще отримати одноразову грошову допомогу, присвячену Дню Незалежності-2024. Відповідні заяви на виплати прийматимуть ще більш ніж місяць.