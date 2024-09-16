Грошова допомога до Дня незалежності — хто може подавати заявки до 1 жовтня

Гроші в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Деякі категорії громадян можуть ще отримати одноразову грошову допомогу, присвячену Дню Незалежності-2024. Відповідні заяви на виплати прийматимуть ще більш ніж місяць.

Про це повідомляє видання NV.

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Хто ще може отримати виплати до Дня Незалежності

Щороку до Дня Незалежності влада надає разову грошову допомогу ветеранам війни та іншим категоріям громадян. Цьогоріч сума виплат варіюється від 450 до 3,1 тис. грн.

Надання допомоги регулюють закони: "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", "Про жертви нацистських переслідувань". Їх було затверджено урядовою постановою №1396 від 27 грудня 2023 року. Зокрема, кошти отримають особи, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, ветерани війни та особи, що працюють в спеціальних умовах.

Згідно з постановою, пенсіонерам, які мають право на відповідну виплату, нарахували її разом із пенсією у звичну дату виплати.

Водночас, виплати допомоги військовим та іншим особам, які належать до ветеранів війни, проходять військову службу та не є пенсіонерами, перерахують на підставі поданих заявок на рахунки військових частин, установ, організацій, де служать.

Інші особи, які мають право на виплату і які не є пенсіонерами та не перебувають на військовій службі, допомогу отримають за окремим зверненням в органи Пенсійного фонду з документами, де підтверджується право на допомогу, та даними про поточний банківський рахунок, відкритий на ім'я особи в уповноваженому банку.

Подати заяву до Пенсійного фонду на разову грошову виплату до Дня Незалежності можна до 1 жовтня 2024 року.

Що ще варто знати

Нагадаємо, громадянам доступна нова багатоцільова грошова допомога від Норвезької ради у справах біженців (NRC). Реєстрація на виплати триватиме лише до 18 вересня включно.

Також у вересні 2024 року в одному з регіонів громадяни зможуть отримати кошти від Управління Верховного комісара ООН у справах біженців. Однією з умов права на таку допомогу є низькі доходи претендентів у Черкасах.