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Социальная стипендия до 5 тыс. грн — кто имеет право и как получить в 2024 году

17 сентября 2024 11:00
Ксения Симонова - Редактор
Социальная стипендия в 2024 году — какие суммы и кто имеет право
Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ксения Симонова - Редактор

В Украине в 2024 году государство продолжает выплачивать социальные стипендии молодым гражданам. Известно, кто имеет право на такие выплаты и какие суммы предусмотрены.

Об этом сообщает издание Fakty.

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Кто имеет право на социальные стипендии

Как отмечается, социальные стипендии назначают соискателям первого и второго уровня высшего образования (бакалаврам и магистрам), которые получают образование по госзаказу на дневной или дуальной форме получения образования и не находятся в академическом отпуске.

Такая стипендия назначается только определенным категориям студентов (курсантов):

  • детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки;
  • лицам, которые на время обучения в возрасте от 18 до 23 лет потеряли родителей (умерли/погибли/пропали без вести);
  • лицам, пострадавшим из-за аварии на Чернобыльской АЭС;
  • гражданам с опытом работы в шахте с тяжелыми/опасными условиями от трех лет;
  • лицам, признанным пострадавшими участниками Революции Достоинства/участниками боевых действий;
  • детям, один из родителей которых погиб в период протестов/умер в результате ранения, контузии или увечья;
  • детям, зарегистрированным как внутренне перемещенные лица (до завершения обучения — до 23 лет);
  • студентам с инвалидностью (полученной из-за войны);
  • гражданам, проживающим в семьях с небольшим доходом;
  • детям защитников Украины/погибших/умерших/пропавших без вести участников Революции Достоинства/участников боевых действий/человек с инвалидностью из-за войны;
  • детям, проживающим в населенных пунктах возле фронта.

В прошлом году правительство приняло решение, согласно которому с 1 января 2024 года такие стипендии могут также получать студенты учреждений профессионального высшего и высшего образования, находившиеся в российском плену, заключенные или лишенные свободы из-за агрессии РФ.

Какие выплачивают суммы социальной стипендии

Сумма социальной стипендии зависит от категории. Дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки, получающие образование в учреждениях профессионального высшего и высшего образования, имеют такие стипендии:

  • для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки 18-23 лет — 4,54 тыс. грн;
  • для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки до 18 лет — 4,79 тыс. грн;
  • для других студентов вузов составляет — 1,18 тыс. грн;
  • для студентов (курсантов) учреждений профессионального высшего образования — 890 грн.

Что еще стоит знать

Напомним, украинцы могут оформить денежную помощь от благотворительной организации "СОС Дитячі містечка" на детей, пострадавших от войны. Речь идет о получении малышами физических повреждений в результате боевых действий.

Также мы писали, что некоторые категории граждан могут получить еще одноразовую денежную помощь, посвященную Дню Независимости-2024. Соответствующие заявления на выплаты будут принимать еще более месяца.

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