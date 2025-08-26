Социальная пенсия в 2025 году — кому из украинцев могут не назначить

Люди пожилого возраста. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине граждане, которые достигли пенсионного возраста, однако из-за отсутствия достаточного количества страхового стажа не имеют права на оформление пенсии, могут получать от государства временную помощь (социальная пенсия). Для соответствующей выплаты также необходимо соблюдать определенные условия.

Размер и кому назначают социальную пенсию в 2025 году

В 2025 году выросли требования к продолжительности страхового стажа, необходимого для выхода на заслуженный отдых по возрасту. Согласно им, для получения права на пенсию в 60 лет нужно иметь минимум 32 года стажа для женщин и мужчин.

Для тех, у кого после 60 лет не будет необходимого объема стажа, предусмотрено право на пенсию в 63 года при наличии количества страхового стажа от 22 до 31 года, или в 65 лет — при наличии стажа от 15 до 21 года.

Если гражданин не будет иметь даже 15 лет официального стажа, то, начиная с 65-летия сможет оформить государственную социальную помощь вместо пенсии (так называемую социальную пенсию по возрасту).

Размер социальной пенсии в августе 2025 года составляет разницу между прожиточным минимумом для нетрудоспособных лиц (2361 грн) и размером среднемесячного совокупного дохода семьи в расчете на одного человека за последние полгода, однако не более 100% прожиточного минимума для трудоспособных лиц, равного сейчас 3028 грн.

Право на соцпенсию по возрасту без трудового стажа пересматривают каждые шесть месяцев, учитывая имущественные изменения и среднемесячный совокупный доход.

Кому могут отказать в назначении пособия

В законодательстве содержатся нормы, согласно которым не всем пенсионерам, которым не хватает стажа для пенсии, государство гарантирует право на временную помощь. Выплаты не назначают в таких случаях:

Размер среднемесячного совокупного дохода семьи в расчете на одного человека за предыдущие шесть месяцев больше 100% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. Гражданин получает пенсию или соцпомощь, работает или занимается деятельностью, связанной с поступлением дохода. Один из членов семьи в течение года перед обращением совершил покупку (оплату сервиса) на сумму, превышающую 50 тыс. грн. Выявлены дополнительные источники доходов, не указанные в декларации о доходах и имуществе (в частности, от сдачи в аренду жилья, от содержания скота/птицы). Кто-то из членов семьи имеет вторую квартиру (дом) и общая площадь жилья больше 21 кв. метра на одного человека и дополнительно 10,5 квадратного метра на семью, или более одного авто (другого транспорта).

Соцпомощь гражданам, у которых нет достаточного стажа, могут назначать несмотря на вышеуказанные ограничения, если в семье есть человек с инвалидностью. При таких обстоятельствах решение примут после обследования материально-бытовых условий лица.

